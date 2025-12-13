MA, ŠTA NAPRIČA? Viktor Vembanjama: Nikola Jokić? Biću bolji od njega

Francuski košarkaš Viktor Vembanjama imao je prilično smelu i pomalo drsku izjavu o Nikoli Jokiću, najboljem košarkašu današnjice.

FOTO: Tanjug/AP

Centar San Antonija samouveren je pri tvrdnji da će biti jedan od najboljih igrača u istoriji NBA lige. Čak i kada je zbog povrede van parketa, propustio je 12 utakmica.

Vembi je generacijski talenat i od njega se očekuje da u skorije vreme prigli MVP nagradu.

U godinama kada se za nju bore Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo, Viktor Vembanjama veruje da je on bolji od svih kada je zdrav.

- Jokić je najbolji ofanzivni igrač, ali ne mislim da je on najbolji košarkaš od svih. To je između Janisa i Šaja. Kada se ja vratim na parket, to ću biti ja, kazao je Francuz.

