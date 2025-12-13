TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Predlozi iz najboljih evropskih liga

ТИП редакција

13. 12. 2025. u 11:20

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ОДБОЈКЕ: Предлози из најбољих европских лига

Foto: Profimedia

Odbojka

17.30 Barkom - Jastšembski ukupno poena +179,5 (1,85)

18.00 Vojvodina - Partizan ukupno poena +179,5 (1,85)
20.00 Šlepsk Suvalki - CHKS Helm ukupan broj setova 4 (2,50)

Ukupna kvota: 8,56

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEDA MI JE ROM: Istina o Prijinom poreklu - ima romske krvi Filip i Brena to znaju, ne smeta im

"DEDA MI JE ROM": Istina o Prijinom poreklu - ima romske krvi "Filip i Brena to znaju, ne smeta im"