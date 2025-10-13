DODIK: Ne sporimo "evropski put", ali ćemo birati sagovornike

SNSD je pokazao spremnost da očuva stabilnost i mir u BiH. Mi ne sporimo "evropsku put" BiH, ali ćemo birati sagovornike na tom putu, rekao je lider ove stranke Milorad Dodik, nakon sastanka sa delegacijom HDZ-a BiH.

Foto: V. Tripić

On je ponovio da nema mnogo optimizma kada je "evropski put" BiH u pitanju.

- Imajući u vidu sadašnju administraciju predvođenu Šefom delegacije EUu BiH Luiđi Sorekom, gde nema ni "p" od vladavine prava. Imate i Martu Kos, koja dolazi u Sarajevo i podržava samo jedan narod, a to su muslimani - dodao je Dodik.

Komentarisao je i ulazak Ambasadora BiH pri UN Zlatko Lagumdžija jutros rano u zgradu OHR-a u Sarajevo

- Kad se "olupine" okupljaju, to može završiti samo na kršu. Koliko je važno što su se sastali Lagumdžija i Šmit, ja i ne znam za to. A šta bi oni mogli i da mrse - rekao je Dodik.

(RTRS)