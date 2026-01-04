Republika Srpska

GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA: Četiri državljanke Srbije spasene kod Goražda

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 01. 2026. u 22:32

ČETIRI državljanke Srbije koje su danas zalutale na području mesta Rosijevići nadomak Goražda spasene su i prebačene na bezbedno, objavila je na društvenim mrežama Gorska služba spašavanja Goražde.

Iz Gorske službe spašavanja zahvalili su se građanima koji su dali doprines zajedničkoj akciji GSS Goražde i Kantonalne Uprave Civilne Zaštite.

Agencija Srna prenosi da su izgubljene devojke pronašli spasioci, koji su se do njih probijali više od 40 minuta zbog nepristupačnog terena, padavina i oborenih stabala, i da su spasioci poslednja dva kilometra do devojaka morali da pređu pešice zbog nepristupačnog puta.

-Prema informacijama kojima raspolažemo, devojke su iz Sarajeva krenule preko Hranjena, a verovatno ih je navigacija odvela pogrešnim putem, nakon čega su ostale zaglavljene na lokalitetu Rosijevići, na uskom šumskom putu, rekao je Kerim Borčak, član tima Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde, prenosi Srna.

(Tanjug)

