TAJMS: Hamnei ima plan evakuacije usred protesta
VRHOVNI vođa Irana Ali Hamnei ima plan evakuacije za Teheran u slučaju da zemlja ne uspe da suzbije proteste, javlja Tajms, pozivajući se na obaveštajni izveštaj.
Napominje se da je predstavnik izraelske obaveštajne službe Beni Sabti izrazio mišljenje da bi Hamnei mogao da pobegne u Moskvu.
Ranije je objavljeno da su demonstranti u gradu Hamadanu na zapadu Irana spalili Kuran i pokušali da napadnu džamiju.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je "usijane glave" da se uzdrže od eskalacije tenzija oko Irana.
BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić
