Svet

TAJMS: Hamnei ima plan evakuacije usred protesta

Novosti online

05. 01. 2026. u 15:25

VRHOVNI vođa Irana Ali Hamnei ima plan evakuacije za Teheran u slučaju da zemlja ne uspe da suzbije proteste, javlja Tajms, pozivajući se na obaveštajni izveštaj.

ТАЈМС: Хамнеи има план евакуације усред протеста

Foto: Profimedia/Ilustracija

Napominje se da je predstavnik izraelske obaveštajne službe Beni Sabti izrazio mišljenje da bi Hamnei mogao da pobegne u Moskvu.

Ranije je objavljeno da su demonstranti u gradu Hamadanu na zapadu Irana spalili Kuran i pokušali da napadnu džamiju.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je "usijane glave" da se uzdrže od eskalacije tenzija oko Irana.

BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju

TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju