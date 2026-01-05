TAJMS: Hamnei ima plan evakuacije usred protesta

VRHOVNI vođa Irana Ali Hamnei ima plan evakuacije za Teheran u slučaju da zemlja ne uspe da suzbije proteste, javlja Tajms, pozivajući se na obaveštajni izveštaj.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Napominje se da je predstavnik izraelske obaveštajne službe Beni Sabti izrazio mišljenje da bi Hamnei mogao da pobegne u Moskvu.

Ranije je objavljeno da su demonstranti u gradu Hamadanu na zapadu Irana spalili Kuran i pokušali da napadnu džamiju.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je "usijane glave" da se uzdrže od eskalacije tenzija oko Irana.

