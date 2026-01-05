POVRATAK JEDNOG OD NAJVEĆIH! Tajson Fjuri se vraća iz penzije
Nekadašnji svetski šampion u boksu, Tajson Fjuri, ponovo će biti u ringu u 2026. godini.
Fjuri se poslednji put borio u decembru 2024. godine, kada je drugi put poražen od Ukrajinca Oleksandra Usika, a mesec dana kasnije objavio je da se povlači iz boksa.
Ipak, odlučio je da se vrati iz penzije i ponovo boksuje.
"2026. je ta godina. Bio sam odsutan neko vreme, ali sada sam se vratio. Imam 37 godina i još uvek udaram. Nema ničeg boljeg nego udarati ljude u lice i biti plaćen za to", napisao je Fjuri na Instagramu.
