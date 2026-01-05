Ostali sportovi

POVRATAK JEDNOG OD NAJVEĆIH! Tajson Fjuri se vraća iz penzije

Filip Milošević

05. 01. 2026. u 15:16

Nekadašnji svetski šampion u boksu, Tajson Fjuri, ponovo će biti u ringu u 2026. godini.

ПОВРАТАК ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ! Тајсон Фјури се враћа из пензије

Foto arhiva VN

Fjuri se poslednji put borio u decembru 2024. godine, kada je drugi put poražen od Ukrajinca Oleksandra Usika, a mesec dana kasnije objavio je da se povlači iz boksa.

Ipak, odlučio je da se vrati iz penzije i ponovo boksuje.

"2026. je ta godina. Bio sam odsutan neko vreme, ali sada sam se vratio. Imam 37 godina i još uvek udaram. Nema ničeg boljeg nego udarati ljude u lice i biti plaćen za to", napisao je Fjuri na Instagramu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE ZA VAŠE ZDRAVLJE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

SVE ZA VAŠE ZDRAVLjE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima