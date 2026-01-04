Republika Srpska

"IZVALJAO" SKOR 700 HILJADA EVRA: Optužen za trgovinu kokainom, prikrrivanje begunaca od pravde, "pranje novca"

Vladimir Mitrić

04. 01. 2026. u 11:47

TUŽILAŠTVO BiH podiglo je optužnicu protiv O.O.(47) iz Sokolcu, ranije osuđivanog, državljanina BiH.

Foto: MUP RS

Optuženi se, kako kažu u Tužilaštvu BiH, " tereti da je,  od početka 2020. godine do kraja 2021. godine, organizovao i rukovodio grupom za organizovani kriminal koja se neovlašćeno bavila međunarodnim prometom velike količine  droge “kokain”.Grupa je delovala  na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije.

 U optužnici se navodi da je, novac pribavljen počinjenjem krivičnog dela optuženi koristio i sa njim raspolagao  tako što je novac ubacivao u legalne novčane tokove kupovinom pokretnih i nepokretnih stvari, skupocenih automobila, te prikrio prirodu nezakonito stečenog  novca u iznosu od najmanje 696.500 evra

Optuženi se, takođe, tereti da je na području Sokolca, krio i pružio pomoć akteru krivičnog dela za kojim je raspisana poternica od pravosudnih organa  Crne Gore "kom je obezbedio  prevoz i nezakonitu putnu ispravu na tuđi identitet s kojom je begunac otputovao".

Optuženi se tereti da je počinio krivično delo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim delima neovlašćeni promet opojnim drogama i pranje novca  kao iiz  pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

