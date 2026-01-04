"IZVALJAO" SKOR 700 HILJADA EVRA: Optužen za trgovinu kokainom, prikrrivanje begunaca od pravde, "pranje novca"

TUŽILAŠTVO BiH podiglo je optužnicu protiv O.O.(47) iz Sokolcu, ranije osuđivanog, državljanina BiH.

Optuženi se, kako kažu u Tužilaštvu BiH, " tereti da je, od početka 2020. godine do kraja 2021. godine, organizovao i rukovodio grupom za organizovani kriminal koja se neovlašćeno bavila međunarodnim prometom velike količine droge “kokain”.Grupa je delovala na teritoriji BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije.

U optužnici se navodi da je, novac pribavljen počinjenjem krivičnog dela optuženi koristio i sa njim raspolagao tako što je novac ubacivao u legalne novčane tokove kupovinom pokretnih i nepokretnih stvari, skupocenih automobila, te prikrio prirodu nezakonito stečenog novca u iznosu od najmanje 696.500 evra

Optuženi se, takođe, tereti da je na području Sokolca, krio i pružio pomoć akteru krivičnog dela za kojim je raspisana poternica od pravosudnih organa Crne Gore "kom je obezbedio prevoz i nezakonitu putnu ispravu na tuđi identitet s kojom je begunac otputovao".

Optuženi se tereti da je počinio krivično delo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim delima neovlašćeni promet opojnim drogama i pranje novca kao iiz pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.