OSUĐENI TERORISTA NEMIRAN I IZA REŠETAKA: Napada zatvorske službenike?
Tužilaštvo BiH podigao je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića (37) iz Novog Pazara, državljanina BiH i Srbije, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.
Jašarević je optužen da je, "kao osuđenik na izdržavanju kazne zatvora u vezi sa terorističkim napadom u Sarajevu 2011. godine, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mera u BiH u Istočnom Sarajevu, u dva navrata prema službenicama zavoda koje su obavljale službene radnje, upućivao verbalne i fizičke prietnje". I sve, kako se navodi u optužnici, "u nameri i sa ciljem da ih spreči i ometa obavljanje službenih radnji koje se tiču mera zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene".
Optuženi se tereti da je silom i pretnjom da će direktno upotrebiti silu, pokušao da spreči službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, u činjenju službene radnje koju je preduzeo u okviru ovlaštenja,Zbog toga se tereti da je počinio krivično delo - sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje .
Preporučujemo
GORSKA SLUŽBA SPASAVANjA: Četiri državljanke Srbije spasene kod Goražda
04. 01. 2026. u 22:32
TUŽILAŠTVO BiH: Optuženi za teška mučenja Srba - Iživljavali se do smrti!
04. 01. 2026. u 11:46
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)