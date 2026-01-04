OSUĐENI TERORISTA NEMIRAN I IZA REŠETAKA: Napada zatvorske službenike?

Tužilaštvo BiH podigao je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića (37) iz Novog Pazara, državljanina BiH i Srbije, koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.

Foto V Mitrić

Jašarević je optužen da je, "kao osuđenik na izdržavanju kazne zatvora u vezi sa terorističkim napadom u Sarajevu 2011. godine, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mera u BiH u Istočnom Sarajevu, u dva navrata prema službenicama zavoda koje su obavljale službene radnje, upućivao verbalne i fizičke prietnje". I sve, kako se navodi u optužnici, "u nameri i sa ciljem da ih spreči i ometa obavljanje službenih radnji koje se tiču mera zabrane obavljanja poziva i pisanih kontakata tokom izdržavanja kazne, koje su mu tokom 2025. godine više puta izrečene".

Optuženi se tereti da je silom i pretnjom da će direktno upotrebiti silu, pokušao da spreči službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, u činjenju službene radnje koju je preduzeo u okviru ovlaštenja,Zbog toga se tereti da je počinio krivično delo - sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje .