Republika Srpska

HAPŠENJE ZBOG PROSTUTUCIJE: Vodili žene da sa njima trguju u Nemačkoj i Austriji?

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

04. 01. 2026. u 12:16

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Sarajlije Aldina Kahriman Aldina(46) 1979. godine i Dajane Nikolić (38) Zenici, oboje državljani BiH.

ХАПШЕЊЕ ЗБОГ ПРОСТУТУЦИЈЕ: Водили жене да са њима тргују у Немачкој и Аустрији?

foto V Mitrić

Njima se na teret stavlja da su tokom 2014. i 2015. godine, zajedno sa više drugih osoba, vrbovali veći broj žena i devojaka, sa područja BiH i Srbije, radi prostitucije na području Nemačke i Austrije.

U optužnici se navodi da su optuženi" iskoristivši teško materijalno stanje i položaj žrtava, odvodili ih  na područje Nemačke i Austrije, za njih oglašavali pružanje seksualnih usluga putem internet-platformi i na druge načine". Nesrećne žene su, kako se navodi, "su morale da daju veći deo novca ili da ga  šalju  optuženima putem sistema za slanje novca, u više navrata najčešće u iznosima od nekoliko stotina, pa do nekoliko hiljada KM, od čega je prvooptuženi stekao nezakonitu imovinsku korist u iznosu od najmanje 87.353,24 KM. I ostali članovi grupe su, kako stoji u optužnici,  takođe ostvarili nezakonitu  novčanu korist.

Optuženi se terete da su počinili krivično delo organizovani kriminal i u vezi sa krivičnim delom međunarodno navođenje na prostituciju.

