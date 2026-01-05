Društvo

OČEKUJU SE LEDENI DANI: Temperatura neće preći 0 - najnovija prognoza RHMZ

В. Н.

05. 01. 2026. u 15:29

DO kraja dana oblačno, u većem delu zemlje kiša, na severu Vojvodine i sneg.

ОЧЕКУЈУ СЕ ЛЕДЕНИ ДАНИ: Температура неће прећи 0 - најновија прогноза РХМЗ

Foto: D. Milovanović

Prema progozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kiša će se večeras lokalno lediti na tlu, sa najvećom verovatnoćom u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini).

I narednih dana oprez

Do četvrtka (05.- 08.01.) oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °S i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se ponegde lediti na tlu.

Od četvrtka (08.01.) će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz.

U petak u toku dana toplije uz naoblačenje, koje će posle podne i uveče na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima usloviti kišu, ponegde i susnežicu, dok se za dane vikenda ponovo očekuje pad temperature i nove snežne padavine uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

BONUS VIDEO: BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)

HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)