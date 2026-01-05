OČEKUJU SE LEDENI DANI: Temperatura neće preći 0 - najnovija prognoza RHMZ
DO kraja dana oblačno, u većem delu zemlje kiša, na severu Vojvodine i sneg.
Prema progozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kiša će se večeras lokalno lediti na tlu, sa najvećom verovatnoćom u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini).
I narednih dana oprez
Do četvrtka (05.- 08.01.) oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 °S i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se ponegde lediti na tlu.
Od četvrtka (08.01.) će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz.
U petak u toku dana toplije uz naoblačenje, koje će posle podne i uveče na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima usloviti kišu, ponegde i susnežicu, dok se za dane vikenda ponovo očekuje pad temperature i nove snežne padavine uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
BONUS VIDEO: BEOGRAD POD SNEGOM: I dalje pada u prestonici
Preporučujemo
NAJNOVIJA PROGNOZA ČUBRILA: Smrzavaćemo se na -25, a od ovog datuma sledi otopljenje
05. 01. 2026. u 10:22
EKSTREMNE HLADNOĆE U EVROPI I SAD: Do minus 40 stepeni, stotine otkazanih letova
04. 01. 2026. u 23:45
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)