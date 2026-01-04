TUŽILAŠTVO BiH: Optuženi za teška mučenja Srba - Iživljavali se do smrti!

TUŽILAŠTVO BiH podiglo je optužnicu protiv Enesa Gurda (64) iz Olova i Tuzlaka Nihada Čamdžića - Brčaninovića (60).

foto V Mitrić

Tužilaštvo ih stavlja „na dušu“ da su, “za vreme rata i oružanog sukoba između VRS i Armije BiH, optuženi Gurda u svojstvu referenta bezbednosti TO Živinice i Čamdžić- Brčaninović kao pripadnik Vojne policije TO Živinice, postupali protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vreme rata”

U optužnici se navodi da su, od maja pa do septembra 1992. godine, prema nezakonito zatvorenim civilima srpske nacionalnosti u zatočeničkim obektima i prostorijama na području Živinica i okoline, nečovečno postupali, mučili, nanoseći im na taj način snažan fizički i duševni bol i patnju, kao i povrede telesnog integriteta i zdravlja. Od posledica premlaćivanja i zlostavljanja nastupila je smrt jednog civila.

Optuženi se terete da su počinili krivično delo - ratni zločin protiv civilnog stanovništva.



