Republika Srpska

ČOVIĆ KOD DODIKA: U toku sastanak delegacija SNSD i HDZ BiH

Novosti online

13. 10. 2025. u 15:40

U BANjALUCI je u toku sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH.

Foto: Arhiva "Novosti"

Sastanak se održava u zgradi Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci.

Sastanku prisustvuju i lider SNSD Milorad Dodik i lider HDZ BiH Dragan Čović.

