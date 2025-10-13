ČOVIĆ KOD DODIKA: U toku sastanak delegacija SNSD i HDZ BiH
U BANjALUCI je u toku sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH.
Sastanak se održava u zgradi Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci.
Sastanku prisustvuju i lider SNSD Milorad Dodik i lider HDZ BiH Dragan Čović.
