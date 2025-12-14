VAŽNA INFORMACIJA ZA GRAĐANE: Od danas novi red vožnje Srbijavoza
NOVI godišnji red vožnje u železničkom putničkom saobraćaju, osmišljen tako da putnicima pruži kvalitetniju uslugu prevoza, danas stupa na snagu, saopštilo je preduzeće Srbijavoz.
Novi red vožnje važiće do 12. decembra 2026. godine.
Organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja je u načelu zadržana kao u važećem redu vožnje uz pojedine izmene, od kojih su najznačajnije sledeće: svi Regio vozovi koji su u važećem redu vožnje saobraćali na relaciji Zemun-Valjevo-Zemun, od novog reda vožnje menjaju rang, koji će biti Regio Ekspress /Rex/ i za njihov saobraćaj će se angažovati Štadler Novi Flirt EMV 413/417 podserije 100.
Svi Regio vozovi koji su planirani od i do stanice Pančevo Vojlovica, od novog reda vožnje će saobraćati do i od stanice Zemun, što je kvalitetnija ponuda imajući u vidu da su u važećem redu vožnje pojedini vozovi saobraćali do i od stanice Beograd Centar.
Jutarnji voz iz Zemuna sa polaskom u 6.55 časova, a iz stanice Beograd Centar u 7.09, odnosno popodnevni voz iz stanice Priboj u 16.10 za Zemun će od novog reda vožnje saobraćati svakodnevno do i od stanice Priboj (u važećem red vožnje ovi vozovi su saobraćali do stanice Priboj samo nedeljom i državnim praznikom).
U toku letnje sezone, ovi vozovi će saobraćati do i od stanice Užice, sa polaskom iz stanice Užice u 18.08. časova.
Na relaciji Subotica-Zrenjanin-Subotica i Subotica-Senta-Subotica novim redom vožnje je planirano po pet vozova, dok su u važećem redu vožnje bila dva voza.
Na relaciji Subotica-Sombor-Subotica novim redom vožnje su planirana četiri para vozova, dok su u važećem redu vožnje bila tri para.
Na relaciji Novi Sad-Sombor-Novi Sad preko Bogojeva novim redom vožnje je planirano šest pari vozova, dok je u važećem redu vožnje bilo četiri para.
Popodnevni voz iz Niša za Zaječar u novom redu vožnje polazi u 17.50 časova, dok je taj polazak u važećem redu vožnje bio u 15.25 časova.
Na relaciji Beograd Centar-Subotica-Beograd Centar, odnosno na relaciji Beograd Centar-Petrovaradin-Beograd Centar organizacija saobraćaja Inter City, Inter Regio, Regio Express i Regio vozova ostaje kao u važećem redu vožnje.
Regio vozovi na relaciji Novi Sad-Subotica-Novi Sad, neće saobraćati, dok u potpunosti ne budu pušteni u upotrebu infrastrukturni kapaciteti na delu pruge od Novog Sada do Subotice.
Stanica Novi Sad do daljnjeg nije otvorena za prijem i otpremu putnika, a prijem i otprema vozova će se obavljati u stanicu Petrovradin i Novi Sad Ranžirna, navedeno je u saopštenju.
Stanica Petrovardin će se koristiti za prijem i otpremu vozova, za sve vozove koji povezuju Suboticu i Novi Sad sa Beograd Centrom, Sremskom Mitrovicom, Šidom i Užicem.
Stanica Novi Sad Ranžirna će se koristiti za prijem i otpremu vozova za sve vozove koji Novi Sad povezuju sa Karavukovom, Bogojevom i Somborom.
Redovni polasci Regio vozova iz stanice Novi Sad ranžirna su u: 4.03, 7.44, 11.10, 19.30 i 21.21 za stanicu Sombor, a u 9.17, 12.39, 16.02 i 18.18 časova za stanicu Karavukovo.
Novim Štadler vozovima serije 413/417 podserije 100 se organizuje saobraćaj Inter Regio /IR/ i Regio Ekspress /Rex/ vozova na sledećim relacijama: Šid-Sremska Mitrovica- Beograd Centar i obratno, Zemun-Užice-Zemun, Zemun-Valjevo-Zemun, Novi Sad-Užice- Novi Sad, Zemun-Niš-Zemun, Šid- Sremska Mitrovica-Novi Sad i obratno, Beograd Centar-/Petrovaradin/-Subotica- Beograd Centar i Regio vozova na relaciji Pančevo Vojlovica- Zemun-Pančevo Vojlovica.
Štadler vozovima serije 413/417 podserije 000 se organizuje saobraćaj Regio /Re/ vozova na barskoj, niškoj, šidskoj, novosadskoj pruzi kao i na relaciji Požarevac–Smederevo-Požarevac i Kraljevo-Požega-Kraljevo.
Kao i u važećem redu vožnje, zadržan je saobraćaj međunarodnog noćnog voza Zemun-Bar- Zemun, uz napomenu da je polazak voza iz stanice Zemun pomeren ranije, i to u 19.35 umesto u 19.40, a iz stanice Beograd Centar u 19.54 umesto u 20.00 časova.
Sve informacije o punudama i cenama voznih karata putnici mogu da pogledaju na vebsajtu www.srbijavoz.rs na kom se nalaze i uvek su dostupne ažurirane informacije.
(Tanjug)
