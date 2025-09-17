"PRVO SU UBILI ZAOVU, PA DECU" U Serdarima obeležena godišnjica strašnog zločina nad Srbima, najmlađa žrtva imala samo četiri godine

NA današnji dan pre 33 godine u selu Serdari kod Kotor Varoša pripadnici paravojnih muslimansko-hrvatskih formacija ubili su 16 srpskih civila.

Najmlađa žrtva je imala samo četiri, a najstarija 60 godina.

Na mesnom groblju Kukavice i kod spomen-obeležja u Serdarima služen je pomen i prislužene sveće ubijenima.

Porodice ubijenih kažu da se nikada ne sme zaboraviti ovaj zločin!

U cik zore 17. septembra 1992. godine oko 60 naoružanih pripadnika muslimansko-hrvatskih formacija iz okolnih sela na najsvirepiji način ubili su 16-oro Srba iz sela Serdari, nedaleko od Kotor Varoša. Stradali su Serdari, Dukići, Tepići , Bencuzi - svi civili među kojima dvoje dece. O tome je pričala i svedok zločina Slobodanka Serdar.

- Prvo su ubili zaovu, pa decu, mene su ranili, pala sam. Preživela sam jer sam se pravila mrtva - priča Slobodanka Serdar, žrtva-svedok zločina u Serdarima.

- Nije ništa nagoveštavalo da bi se to moglo desiti. Ali, oni su se spremali za to. Ubili su mi oca u kući, zapalili su ga - priča i Miloš Serdar.

Zločin u Serdarima jedan je od najvećih i najstrašnijih nad srpskim civilima koji se dogodio u Kotor Varošu, a sve zločince ruka pravde još nije stigla.

