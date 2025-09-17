"PRVO SU UBILI ZAOVU, PA DECU" U Serdarima obeležena godišnjica strašnog zločina nad Srbima, najmlađa žrtva imala samo četiri godine
NA današnji dan pre 33 godine u selu Serdari kod Kotor Varoša pripadnici paravojnih muslimansko-hrvatskih formacija ubili su 16 srpskih civila.
Najmlađa žrtva je imala samo četiri, a najstarija 60 godina.
Na mesnom groblju Kukavice i kod spomen-obeležja u Serdarima služen je pomen i prislužene sveće ubijenima.
Porodice ubijenih kažu da se nikada ne sme zaboraviti ovaj zločin!
U cik zore 17. septembra 1992. godine oko 60 naoružanih pripadnika muslimansko-hrvatskih formacija iz okolnih sela na najsvirepiji način ubili su 16-oro Srba iz sela Serdari, nedaleko od Kotor Varoša. Stradali su Serdari, Dukići, Tepići , Bencuzi - svi civili među kojima dvoje dece. O tome je pričala i svedok zločina Slobodanka Serdar.
- Prvo su ubili zaovu, pa decu, mene su ranili, pala sam. Preživela sam jer sam se pravila mrtva - priča Slobodanka Serdar, žrtva-svedok zločina u Serdarima.
- Nije ništa nagoveštavalo da bi se to moglo desiti. Ali, oni su se spremali za to. Ubili su mi oca u kući, zapalili su ga - priča i Miloš Serdar.
Zločin u Serdarima jedan je od najvećih i najstrašnijih nad srpskim civilima koji se dogodio u Kotor Varošu, a sve zločince ruka pravde još nije stigla.
(RTRS)
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)