ZA NESTALE 1.616 BELIH STOLICA: U Banjaluci obeležen Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

POLAGANjEM venaca kod Spomen-kosturnice na Novom groblju i na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci, kao i postavkom sa 1.616 belih stolica na kojima je pisalo ime i prezime i godina nestanka, juče je u Srpskoj obeležen Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu RS. Prema zvaničnim podacima, 24.000 boraca Vojske RS je poginulo, dok se i nakon tri decenije od završetka rata više od hiljadu i po srpskih vojnika i civila vode kao nestali.

bele stolice dan nestalih foto sm

Predsednik Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih Isidora Graorac rekla je da su poginuli borci VRS ostavili kosti po planinama i vrletima, ulicama, bačeni u jame, obezglavljeni, masakrirani, mučeni i paljeni, skončavši u najtežim mukama.

- Na tren smo danas oživeli i zamislili da su ovde sa nama. Danas smo tužni i setni, danas ih oživljavamo da bismo ih već sutra oplakivali i ruke ka nebu podizali da nam ih vrati, da nam donese posmrtne ostake, da nas umiri - istakla je Graorčeva.

Poručila je da poginuli i nestali borci i civili sa spiska nestalih Srpske, među kojima je 981 civil i desetoro dece, nikada neće biti zaboravljeni.

- Sve dok postoji i jedna od ovih stolica, tražićemo ih, ići ćemo na kraj sveta da ih pronaćemo. Ne gubi se čovek tek tako, niste vi igla da vas ima pa nema, niste ptice da ste odleteli na drugu stranu sveta - navela je Graorčeva.

Deo posmrtnih ostataka SUPRUGA poginulog borca VRS Ružica Pejić iz Vozuće kaže da se sa velikom tugom seća pogibije svog supruga i 11 njegovih najbližih srodnika koje su mudžahedini na najzverskiji način ubili 10. septembra 1995. na Vozući. Navela je da je od posmrtnih ostataka supruga 2008. uspela pronaći samo lobanju, koja je identifikovana i sahranjena, ali nikada i ostale delove tela.

Direktor Memorijalnog centra RS Denis Bojić rekao je da je važno da porodice nestalih i poginulih govore i svedoče o stradanju svojih najmilijih.

- Od velikog je značaja da priču o nestalima i svedočenja prenosimo na našu decu kako bi se saznala istina o stradanju nestalih i ne dozvoli revizionizam istorije o stradanju srpskog naroda - poručio je Bojić.

V. d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić rekao je da je traganje za nastalim Srbima u zastoju jer je ovaj proces ispolitizovan na nivou BiH.

- Proces traženja nestalih lica srpske nacionalnosti usko je povezan sa neradom pravosudnih institucija na nivou BiH - rekao je Nuždić.

Istakao je da su procesi koji su se vodili pred Sudom BiH porazni za srpski narod jer je tek 14 odsto zločina nad Srbima procesuirano. Ukazao je i da je suđenje za ratne zločine nad Srbima usko povezano i sa procesom traženja nestalih Srba.