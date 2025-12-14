MOŽE LI LUĐE OD OVOGA?! Bivši fudbaler Zvezde napravio haos, a razlog je neverovatan

NEKADAŠNjI fudbaler Crvene zvezde našao se u fokusu izraelske javnosti, a razlog je krajnje bizaran.

Velika bura u Izraelu podigla se kada je bivši fudbaler Crvene zvezde Kings Kangva zamenjen u 83. minutu

Zambijac je ljutito izašao sa terena i ušao u raspravu sa trenerom koji mu je objasnio da svi moraju da poštuju veličinu kluba.

Situacija je još bizarnija ako se uzme u obzir da Kangva nije ni trebalo da izađe iz igre, već da je greška napravljena na klupi Hapoel Ber Ševe. Pogrešno je prijavljena izmena, ali se svakako reakcija Kangve nije svidela treneru, piše “Sport 5”.

Dobio je žuti karton zbog kog će propustiti sledeću utakmicu, ali to nije problem jer ide na Afrički kup nacija, pa ga svakako neće biti u timu neko vreme.

Podsetimo, Kings Kangva je u Zvezdu došao leta 2022. godine iz Arsenala iz Tule. Crveno-beli su Rusima platili 1.5 miliona evra.

Zambijac je u dresu prvaka Srbije odigrao 56 utakmica i postigao 12 golova. Posebno je bio važan šraf ekipe u prvoj sezoni, najpre kod Dejana Stankovića, a potom i kod Miloša Milojevića. Te takmičarske godine je sa Zvezdom osvojio duplu krunu.

Naredne sezone je dolaskom Baraka Bahara izgubio mesto u timu, pa je u februaru 2024. godine prešao u Hapoel za 800 hiljada evra. Ove sezone pruža odlične partije i na 18 utakmica je postigao tri gola, uz dve asistencije.

