"NIJE SRAMOTA BITI ĆACI, SRAMOTA JE BITI NASILNIK I NACISTA": Vučević bez dlake na jeziku (VIDEO)
LIDER naprednjaka i svetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži "Iks" uz novu poruku građanima.
- Nije dobro biti naci, nije dobro biti onaj koji hoće da prebije nekoga ko drugačije razmišlja. Nije dobro biti onaj koji izbacuje đake iz škola, a ako je "ćaci" naziv za one ili onoga koji su suprotni tome ili ne rade ovo što vam ja sada naveo, onda je na ponos biti "ćaci" - poručio je Vučević.
Podsetimo, lider SNS Miloš Vučević odgovorio je na svom Iks nalogu na pitanje - "da li bi izašao u kafanu sa Ćutom?".
- Nije pitanje da li bih smeo, nego da li bih hteo, i da li bi on hteo sa mnom - rekao je Vučević.
(Informer)
