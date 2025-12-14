KRAĐA ruske imovine bila bi objava sukoba između EU i Rusije, izjavio je mađarski premijer tokom mitinga u Mohaču.

- Manipulacija ruskom imovinom, oduzimanje ruske imovine, bila bi objava rata - primetio je Orban.

Mađarski političar je dodao da konfiskacija stotina milijardi evra koje pripadaju bilo kojoj zemlji nikada u istoriji nije ostala bez odgovora.

- Ako im dozvolimo da povuku mali deo sredstava, opljačkaće celu zemlju - zaključio je mađarski premijer.

Savet Evropske unije je 12. decembra usvojio odluku o trajnom zamrzavanju suverene imovine Rusije. Prema planu EK, trajno zamrzavanje imovine je prva faza eksproprijacije ruske imovine pod maskom šeme "reparacionog kredita" za Kijev.

Prethodno je briselski portal „Juraktiv” objavio je da Belgija predlaže ostalim članicama Evropske unije da raskinu sve investicione sporazume sa Rusijom kao jedan od uslova za svoju saglasnost na eksproprijaciju zamrznute ruske imovine u okviru "eparacionog kredita" za Kijev.

Centralna banka Rusije namerava da nadoknadi štetu nanetu ruskom regulatoru od belgijskog depozitara „Juroklir“ i podnela je odgovarajuću tužbu Moskovskom arbitražnom sudu, navodi se u saopštenju Banke Rusije.

Prethodno je ruski ambasador u Belgiji, Denis Gončar, izjavio da, bez obzira na šemu po kojoj bi se došlo do eksproprijacije, to bi bilo jednako krađi, upozorivši da će „odgovor Rusije uslediti odmah“ i naterati Zapad da "prebrojava gubitke".

