KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
PORTUGAL LIGA 2
12.00 Portimonense - Leišoeš 2 (sa 2,70 na 2,45)
PREMIJER LIGA
15.00 Kristal palas - Mančester siti 2 (sa 1,95 na 1,85)
SUPERLIGA SRBIJE
17.00 Novi Pazar - Radnički Niš 2 (sa 4,60 na 3,40)
SERIJA A
20.45 Bolonja - Juventus 2 (2,75 na 2,45)
