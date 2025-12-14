TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

14. 12. 2025. u 10:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: FK Radnički Niš

PORTUGAL LIGA 2

12.00 Portimonense - Leišoeš 2 (sa 2,70 na 2,45)

PREMIJER LIGA

15.00 Kristal palas - Mančester siti 2 (sa 1,95 na 1,85)

SUPERLIGA SRBIJE

17.00 Novi Pazar - Radnički Niš 2 (sa 4,60 na 3,40)

SERIJA A

20.45 Bolonja - Juventus 2 (2,75 na 2,45)

