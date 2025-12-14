OBUĆINA HOĆE JASAN ODGOVOR OD BLOKADERA: Hoćemo li konačno u NATO?!
JELENA Obućina sramno je priznala šta očekuje od blokadera, a to je konačan ulazak Srbije u NATO:
- Samo da se raskrsti, ne samo sa ovim režimom, nego da se daju neki jasni strateški pravci, znači, zemlja u EU ili zemlja u NATO-u - sramno je istakla Obućina.
