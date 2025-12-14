ŠOKANTNE TVRDNJE! "Bogdan Bogdanović je imao problema sa Pešićem"

Jedan od najpoznatijih košarkaških novinara na svetu Brajan Vindhorst boravio je u Srbiji. Tom prilikom govorio je i o srpskim košarkašima.

FOTO: Profimedia

Srbija je na Svetskom prvenstvu u Manili osvojila srebrnu medalju, pritom obezbedivši plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Put do tog cilja, kako je naglasio, bio je izuzetno zahtevan, naročito kroz format kvalifikacija preko Svetskog prvenstva.

- Veoma je teško izboriti plasman na Olimpijske igre – posebno preko Svetskog prvenstva, gde moraš da budeš među prve dve evropske reprezentacije. Bio sam svestan da Srbi pokušavaju da osvoje Mundijal, to im je tada bilo najvažnije. Poznajem Bogdana Bogdanovića i imam dobar odnos s njim. On je imao problema sa selektorom, sa Svetislavom Pešićem. Nije baš mnogo igrao. A onda se vratio, odigrao sjajno i na kraju izborio plasman na Olimpijske igre. Sećam se da sam bio sa reprezentacijom Srbije u miks-zoni i bili su presrećni, rekao je Vindhorst za "Mocart sport".

Srbija je godinu dana kasnije, predvođena Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem, na Olimpijskim igrama u Parizu stigla do bronzane medalje.

Turnir u "gradu svetlosti" obeležio je i antologijski polufinalni duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, u kojem su "orlovi" poraženi minimalnom razlikom, dok je u borbi za treće mesto usledila pobeda nad Nemačkom, čime je naplaćen bolan poraz iz finala Svetskog prvenstva.

