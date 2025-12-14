OGLASILA SE LEGENDA ZVEZDE: Odzvanjaju reči Darka Pančeva...
Crvena zvezda je slavila u Gracu sa 1:0, u šestom kolu Lige Evrope, trenutno je na 17. mestu na tabeli, a prema proceni statističke platforme "Stats Rocket", šanse da će crveno-beli igrati u ovom takmičenju i na proleće iznose čak 99,6 odsto.
Pančev kaže da je Liga šampiona finansijski mnogo isplativija, ali da Zvezda ima mnogo veće šanse u Ligi Evrope.
- Liga šampiona, zašto jurimo Ligu šampiona da uđemo u grupnu fazu? Samo zbog para. Ali ako smo fudbalski i realni i objektivni, sve ove ekipe sa Balkana, ne samo Zvezda i Partizan, i Dinamo i Hajduk i tako dalje, mnogo je bolje za njih i korektnije da igraju u Ligi Evrope. Jer je tu kvalitet na nekom nivou sličan sa ovim ostalim ekipama i objektivno tu možemo mnogo bolje da se nosimo i da osvajamo bodove i da pobeđujemo, da se radujemo - kazao je Darko Pančev.
Legenda Zvezde veruje da crno-beli mogu da prezime u Evropi.
- Ja sam zadovoljan da Zvezda uđe među prvih 24. Objektivno imamo šanse protiv Malmea, vidim da Malme ima bod, znači realno nema nikakve šanse za plasman. Tu bi trebalo iskoristiti sve to da se dobro odigra, da se osvoji taj bod ili tri. Selta je, španske ekipe su izuzetno dobre, gde god idu dobro igraju, biće svakako mnogo mnogo teže protiv njih. Tako da, jeste to jedan relativan uspeh, da idemo dalje, da prezimimo u Ligi Evrope. Posle ćemo čekati da vidimo ko će nam pasti jer je to već eliminaciona faza, malo drugačiji sistem, drugo razmišljanje - rekao je za Tanjug Darko Pančev.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
VUKČEVIĆ BRILjIRAO U DRAMI VAŠINGTONA: O igri Donovana Mičela će se govoriti!
13. 12. 2025. u 08:07
NIKOLA JOKIĆ POKORIO NBA LIGU: Srbinu (bukvalno) svi gledaju u leđa
13. 12. 2025. u 09:39
TEŽAK ŠAMAR ZA RUSIJU: Ovome se niko nije nadao
13. 12. 2025. u 08:26
MILANEZI OVE SEZONE NE ZNAJU SA NOVAJLIJAMA U LIGI: Jedan podatak ipak raduje navijače - evo šta se poslednji put desilo u šampionskoj sezoni
SA željom da uveća prednost na vrhu tabele Serije A, Milan će nastaviti borbu za Skudeto u nedelju popodne, kada na stadionu "Đuzepe Meaca" dočekuje Sasuolo.
14. 12. 2025. u 07:00
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)