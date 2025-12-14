OGLASILA SE LEGENDA ZVEZDE: Odzvanjaju reči Darka Pančeva...

Crvena zvezda je slavila u Gracu sa 1:0, u šestom kolu Lige Evrope, trenutno je na 17. mestu na tabeli, a prema proceni statističke platforme "Stats Rocket", šanse da će crveno-beli igrati u ovom takmičenju i na proleće iznose čak 99,6 odsto.

Foto ATA Images

Pančev kaže da je Liga šampiona finansijski mnogo isplativija, ali da Zvezda ima mnogo veće šanse u Ligi Evrope.

- Liga šampiona, zašto jurimo Ligu šampiona da uđemo u grupnu fazu? Samo zbog para. Ali ako smo fudbalski i realni i objektivni, sve ove ekipe sa Balkana, ne samo Zvezda i Partizan, i Dinamo i Hajduk i tako dalje, mnogo je bolje za njih i korektnije da igraju u Ligi Evrope. Jer je tu kvalitet na nekom nivou sličan sa ovim ostalim ekipama i objektivno tu možemo mnogo bolje da se nosimo i da osvajamo bodove i da pobeđujemo, da se radujemo - kazao je Darko Pančev.

Legenda Zvezde veruje da crno-beli mogu da prezime u Evropi.

- Ja sam zadovoljan da Zvezda uđe među prvih 24. Objektivno imamo šanse protiv Malmea, vidim da Malme ima bod, znači realno nema nikakve šanse za plasman. Tu bi trebalo iskoristiti sve to da se dobro odigra, da se osvoji taj bod ili tri. Selta je, španske ekipe su izuzetno dobre, gde god idu dobro igraju, biće svakako mnogo mnogo teže protiv njih. Tako da, jeste to jedan relativan uspeh, da idemo dalje, da prezimimo u Ligi Evrope. Posle ćemo čekati da vidimo ko će nam pasti jer je to već eliminaciona faza, malo drugačiji sistem, drugo razmišljanje - rekao je za Tanjug Darko Pančev.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“