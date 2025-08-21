Republika Srpska

DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?

21. 08. 2025. u 19:40

PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".

- Tvoje neznanje ne može biti opravdanje za svakodnevne laži koje plasiraš. Pričaš o događajima i procesima o kojima ništa ne znaš i koje ne razumeš. Ili pitaj nekoga ko zna, ili prestani lagati. To što kao svaki instruisani političar reprodukuješ tuđe stavove i mišljenja blateći Srpsku, a vodeći računa da se Sarajevo ne uvredi, sramotno je i nečasno - napisao je Dodik na društevnoj mreži Iks.

Navodi da ga apsolutno ne zanima to što danas priča jedno, sutra drugo u zavisnosti sa koje strane dobija naloge i upute.

- Zato me ne čudi zašto je Šmit izabrao baš tebe da ga dočekaš i ugostiš u Banjaluci, jer Šmit voli te na daljinski, kojima se lako upravlja. Republika Srpska je svetinja da bi bila igračka jednog dečaka skromnog znanja, a velikih ambicija. Ustav je temelj na kome počiva, a narodna volja garant njenog postojanja. Ali ti to ne razumeš. Zbog toga će referendum biti održan i na njemu će narod reći čija je volja važnija - srpskog naroda i ostalih naroda koji u njoj žive ili Šmita i stranaca. Tvoja manjina nam nije potrebna - zaključio je Dodik.

