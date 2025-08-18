REFERENDUM U REPUBLICI SRPSKOJ KRAJEM SEPTEMBRA: Dodik najavio vladu nacionalnog jedinstva - "Dejtonski sporazum je srušen"

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas Vladu nacionalnog jedinstva i referendum za kraj septembra.

Milorad Dodik foto BZdrinja

On je na konferenciji za medije istakao, da se, imajući u vidu okolnosti u kojima se nalazi BiH i arogantan pristup Zapada koji vodi hibridni rat, smatralo da treba prevazići širi društveni konsenzus - vladom nacionalnog jedinstva i da je u skladu sa tim doneta odluka o novoj vladi. Predsednik Srpske je najavio je i da će svoje mišljenje građani dati na referendumu koji će se održati krajem septembra.

- Već smo tada dogovarali, da dođe do koalicione vlade i da se razmišljalo da dođe do ovog trenutka. Danas znamo da opozicija odbija tako nešto, ali mi ne ostajemo bez obaveze da konsolidujemo instituciju i učinimo širom vladu Srpske i zato je ovo dobra i izvanredna prilika. Zahvaljujem se Radovanu Viškoviću koji je deo razgovora o svemu tome - rekao je Dodik.

Predsednik Srpske je rekao da je ovo jedan od ključnih trenutaka, i da se prave temelji za ono što žele da urade.

- Zahvalan sam Viškoviću na onome što je dosad učinio. Nemamo nikakvu aferu, imamo politički dogovor, Višković ostaje potpredsednik SNSD-a. Pripremićemo se za naredne izbore na kojima će Višković biti jedan od važnih kadrovskih ponuda. On će nastaviti da obavlja funkciju direktora Autoputeva Republike Srpske u vremenu i proceduri koju ćemo sprovesti u narednom periodu. Smatramo da treba da dobijemo novu energiju i da vlada dobije novi demokratski legitimitet i da svojim sastavom može da odgovori na izazove koje su trenutno - rekao je Dodik.

Predsednik Srpske je istakao da Srpska "ne traži nikakve sukobe ali da partneri u federaciji pogrešno čitaju".

- Narod čiji sam predstavnik je žrtva i svedok stradanja kroz vreme. Republika Srpska je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Moram da kažem da je to bila greška, da je to bila prevara i da sadašnjim aktivnostima koje pokušavaju da naprave neka zapadna strana

koja se predstavlja kao međunarodna zajednica, koja pokušava da popravi svoje brljotine iz prošlosti, to govori da Republika Srpska nije trebalo da potpiše Dejtonski mirovni sporazum i trebalo da unese svoju nezavisnost i teritorijalni integritet u takvu sramni koncept u BiH. To je bila zabluda da ćemo ravnotežom izgraditi BiH, to je bila ne samo moja zabluda - poručio je Dodik.

On je rekao da je Dejtonski sporazum srušen.

- Trideset godina nakon imamo one koji bi da uruše Republiku Srpsku. U ovom trenutku smatram da treba odbaciti Šmita, Savez za implementaciju mira i samoproglašenih ambasada, oni su ad-hok tela. Takozvani visoki predstavnik je jedna od najvećih podvala i on je svojim ponašanjem srušio BiH. U ovom trenutku za nas je Bosna i Hercegovina nepostojeća država", bivša država i Dejtonski sporazum je bivši sporazum. Mi imamo pravo da ako smo učestvovali u sporazumu da iz njega izađemo - istakao je Dodik.

Lider Srpske je rekao da je politika sutra - nova skupština, nova vlada, deklaracija o samoopredeljenju, referendum koji se održati krajem septembra sa pitanjem - da li smo spremni da kao narod prihvatimo da neki stranac i muslimani kao druga strana, rušeći Dejtonski sporazum, ruše Republiku Srpsku.

- Imamo po Povelji UN član 7 pravo na samoopredeljenje. Mi ćemo to pravi iskoristiti. Odmah nakon septembra, donećemo zakon Narodne skupštine koji će tražiti vraćanje na ustavnu poziciju Republike Srpske. Ukoliko to ne bude bilo u razumnom vremenu, Republika Srpska će ne dalje od 90 dana od toga, održati, svoj referendum o samostalnosti. Ne želim da se povučem i da dopustim da muslimani progone Srbe - poručio je Dodik.

On je rekao da vidi da se nastavlja trend Evrope da se obračunava sa liderima koji zastupaju narodni i nacionalni suverenizam.

- Gledali smo od Rumunije, Brazila, Francuske napadima na predsednika Trampa - rekao je Dodik.



