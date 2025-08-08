POLJANSKI O PRESUDI DODIKU: Šmit je uzrok krize u BiH
U SAVETU bezbednosti Ujedinjenih nacija održane su zatvorene konsultacije na zahtev Ruske Federacije o stanju u BiH, odnosno, u vezi s presudom predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku od strane Suda BiH.
Zamenik ambasadora Ruske Federacije u Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski izjavio je da je Savet bezbednosti raspravljao o problemima koji mogu da postanu, kako je rekao, "vrući" ukoliko se ništa ne preduzme.
Poljanski je još jednom ponovio da su uzrok krize odluke nelegalnog visokog predstavnika kojeg zovu "gospodin Šmit".
- Njega ne priznaje Republika Srpska i isto tako nije potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je problem sa izvesnom istorijom. Upozoravali smo da će neke njegove akcije voditi potencijalno ka velikom problemu. Upravo, to se i dešava. Situacija u kojoj je suđeno predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku je pretnja stabilnosti Bosne i Hercegovine, rekao je Poljanski.
Mi smo odlučili da na to skrenemo pažnju članovima Saveta bezbednosti i na ovaj nesrećan razvoj događaja, dodao je on.
Nagovestio je da bi se o ovom pitanju moglo razgovarati na sledećoj sednici SB UN.
Centralna izborna komisija BiH donela je odluku o prestanku mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, izabranom na opštim izborima 2022. godine, a protiv nje je dozvoljena žalba.
Odluku o prestanku mandata CIK je doneo nakon što je Apelaciono odeljenje Suda BiH potvrdilo raniju prvostepenu presudu kojom je predsednik Republike Srpske osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja "zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".
(RTRS)
Preporučujemo
UN SE OGLASILE OKO SITUACIJE SA DODIKOM: Evo šta su poručili
07. 08. 2025. u 22:18
STANIVUKOVIĆEV ŠAMAR SARAJEVU: PDP nije za prevremene izbore
07. 08. 2025. u 17:49
ROD BLAGOJEVIĆ O PRESUDI DODIKU I BOLSONARU: U interesu SAD je da podrži dva lidera
07. 08. 2025. u 16:59
KINA PODRŽALA ZAHTEV RUSIJE: Moskva traži sednicu Saveta bezbednosti zbog presude Dodiku
07. 08. 2025. u 15:34
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)