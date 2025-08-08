POLJANSKI O PRESUDI DODIKU: Šmit je uzrok krize u BiH

U SAVETU bezbednosti Ujedinjenih nacija održane su zatvorene konsultacije na zahtev Ruske Federacije o stanju u BiH, odnosno, u vezi s presudom predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku od strane Suda BiH.

Foto: Printskrin Youtube/ RussiaUN

Zamenik ambasadora Ruske Federacije u Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski izjavio je da je Savet bezbednosti raspravljao o problemima koji mogu da postanu, kako je rekao, "vrući" ukoliko se ništa ne preduzme.

Poljanski je još jednom ponovio da su uzrok krize odluke nelegalnog visokog predstavnika kojeg zovu "gospodin Šmit".

- Njega ne priznaje Republika Srpska i isto tako nije potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je problem sa izvesnom istorijom. Upozoravali smo da će neke njegove akcije voditi potencijalno ka velikom problemu. Upravo, to se i dešava. Situacija u kojoj je suđeno predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku je pretnja stabilnosti Bosne i Hercegovine, rekao je Poljanski.

Mi smo odlučili da na to skrenemo pažnju članovima Saveta bezbednosti i na ovaj nesrećan razvoj događaja, dodao je on.

Nagovestio je da bi se o ovom pitanju moglo razgovarati na sledećoj sednici SB UN.

Centralna izborna komisija BiH donela je odluku o prestanku mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, izabranom na opštim izborima 2022. godine, a protiv nje je dozvoljena žalba.

Odluku o prestanku mandata CIK je doneo nakon što je Apelaciono odeljenje Suda BiH potvrdilo raniju prvostepenu presudu kojom je predsednik Republike Srpske osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja "zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

(RTRS)