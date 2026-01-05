GOTOVO JE! Partizan našao zamenu za Tajrika DŽonsa i to kakvu...
NIJE se dugo čekalo u Humskoj na zamenu za Tajrika Džonsa!
Tonje Džekiri će u toku dana potpisati ugovor sa Partizanom.
Prema informacijama insajdera Matea Andreanija, 31- godišnji centar koji je trenutno član CSKA, na poziciji pet zameniće Tajrika Džonsa, koji je završio u Olimpijakosu.
Prve informacije o dolasku Džekirija su se pojavile 1. januara, a sada je sve i zavrešno.
Ponedeljak, 5. januar je poslednji dan kada Partizan može da registruje nove igrače.
Ovaj 213 centimetara visoki košarkaš studirao je na univerzitetu Majami, a profesionalnu karijeru započeo je 2016. godine u turskoj Bandirmi. Potom je igrao za Ostende, Gazijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks i Fenerbahče, pre nego što je 2023. godine prešao u CSKA.
Sa "armejcima" je u prethodne dve sezone bio šampion VTB lige, a u tekućoj sezoni u ruskom šampionatu prosečno je beležio 7,7 poena i 4,7 skokova.
