GOTOVO JE! Partizan našao zamenu za Tajrika DŽonsa i to kakvu...

05. 01. 2026. u 08:33

NIJE se dugo čekalo u Humskoj na zamenu za Tajrika Džonsa!

ГОТОВО ЈЕ! Партизан нашао замену за Тајрика Џонса и то какву...

FOTO: N. Skenderija

Tonje Džekiri će u toku dana potpisati ugovor sa Partizanom.

Prema informacijama insajdera Matea Andreanija, 31- godišnji centar koji je trenutno član CSKA, na poziciji pet zameniće Tajrika Džonsa, koji je završio u Olimpijakosu.

Prve informacije o dolasku Džekirija su se pojavile 1. januara, a sada je sve i zavrešno.

Ponedeljak, 5. januar je poslednji dan kada Partizan može da registruje nove igrače.

Ovaj 213 centimetara visoki košarkaš studirao je na univerzitetu Majami, a profesionalnu karijeru započeo je 2016. godine u turskoj Bandirmi. Potom je igrao za Ostende, Gazijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks i Fenerbahče, pre nego što je 2023. godine prešao u CSKA.

Sa "armejcima" je u prethodne dve sezone bio šampion VTB lige, a u tekućoj sezoni u ruskom šampionatu prosečno je beležio 7,7 poena i 4,7 skokova.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

