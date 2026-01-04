VUČIĆ ODGOVORIO PAJTIĆU: "LJudi su siti blokaderske bahatosti i terora"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost osvrnuo na komentar Bojana Pajtića da "ne sme da ide u Novi Sad i da se šeta gradom", kao i projekat Rio Tinto.

Foto: Printskrin

Na pitanje o komentarima Bojana Pajtića da Vučić ne sme da ide u Novi Sad i da se šeta gradom, on ističe da su ljudi siti blokaderske bahatosti i terora.

- U Nišu do pre tri meseca nismo imali nikakvu šansu za pobedu, a sada se otvaraju prozori za pobedu. Isto je i u Novom Sadu. Nije moj posao da šetam, ali iz inata ću i da šetam. A onda će, kao i u Nišu, da kažu to je AI, praskozorje... Šetao u direktnom prenosu, kada je najpuniji trg. Od mosta za tvrđavu do hotela Ambasador. Pa su govorili da ne smem po Medijani, a tamo ću najviše da šetam. Pa razaraju Medijanu, tamo su blokaderi na vlasti. Jeste li čuli za neki projekat, da su doveli neku fabriku? Niste, nisam ni ja. Jesu li napravili neki put, nisu. To što imaj usebi u džepove da potrpaju i to je to - naglasio je predsednik.

- A što se tiče diktatora, toliki sam diktator da oni mogu nesmetano svakog dana da govore da sam diktator, da me prede sa Hitlerom, da mi govore da mi otac nije otac, da mi je majka bila prostituka i to radila sa Alkbancima, da su mi brat i o tac kriminalac, da mi je sin hologram, da mi ćerka ima nekretnite u Parizu. Prava diktatura je bila od 2000 do 2012 kada ništa niste mogli da kažete.

- Amerikanci u svojoj doktrini će ići dalje u ovladavanju sirovinama, retkim metalima. Ovo je najmanje imalo veze sa Amerikan cima, već sa drugim silama koje su napravile temu litijuma. Sećate li se pre dve godine, svi ćem oda poumiremo, a sve se spolja vodilo. Zato što je nastupila borba, jer su neki mislila da Rio Tinto mora to sa KInom da radi, imali ste proruske aktiviste jer su bili protiv da Zapad to radi. Bili smo pritisnuti sa svih strana, a mi smo masjtori u propuštanju prilika, sada je tišina, više niko ništa ne priča. DOneli smo kretensku odluku svi zajedno da nećemo ništa. Kad ne znaš šta ćeš, odseci sebi nogu, višđe ništa nemamo od tih sirovina, ne dobijamo ni dinar. "Genijalna" odluka, odsekli smo sebi nogu ,veliki smo majstori i četitam bloakderima što su i to uspeli. Što sad nema priče o litijumu ? Kako nisu bili otrovani pre par meseci, juće, danas? Sećate se pre 2 godine, svaki dan neko trovanje bilo - rekao je pa dodao:

Drugi cilj je bio da Srbija ne napravi komparativnu prednost u odnosu na druge, da smo radili litijum bili bi svetska velesila u poređenju sa drugim okolnim zemljama. Zaustavili su brz napredak i sada moramo polako. Srbija bi procvetala da smo radili litijum, ali zahvaljujući budalastim odlukama, mi smo dali priliku svima da budu isti kao mi.