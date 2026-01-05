DERBI VEČERI: Pistonsi dočekuju NJujorčane koji im dišu za vratom

KOŠARKAŠI Detroita će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Njujork.

Foto: Profimedia

Ukoliko Niksi večeras trijumfuju protiv Detroita, približiće im se na samo dve pobede.

Njujorčani imaju jako dobar tim, ali trenutno su u maloj krizi, poraz od Filadelfike u prošlom kolu bio im je treći u niz.

Ni igrači Detroita ne blistaju u ovom trenutku, ali u prošlom kolu ostvarili su veliku pobedu na gostovanju u Klivlendu.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +234,5 (kvota 1,90)

