DERBI VEČERI: Pistonsi dočekuju NJujorčane koji im dišu za vratom
KOŠARKAŠI Detroita će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Njujork.
Ukoliko Niksi večeras trijumfuju protiv Detroita, približiće im se na samo dve pobede.
Njujorčani imaju jako dobar tim, ali trenutno su u maloj krizi, poraz od Filadelfike u prošlom kolu bio im je treći u niz.
Ni igrači Detroita ne blistaju u ovom trenutku, ali u prošlom kolu ostvarili su veliku pobedu na gostovanju u Klivlendu.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +234,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
TEŠKO JE BEZ JOKIĆA: Nagetsi su vezali dva poraza
05. 01. 2026. u 08:14
BEČ JE SLAVIO U PRVOM DELU SEZONE: Mega ima samo tri pobede
05. 01. 2026. u 07:57
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
05. 01. 2026. u 07:46
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina.
05. 01. 2026. u 17:05
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
05. 01. 2026. u 12:06
Komentari (0)