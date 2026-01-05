SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

Foto AI

Kina pozvala na oslobađanje Madura, podržava zemlje Latinske Amerike

Ministarstvo spoljnih poslova Kine pozvalo je danas na hitno oslobađanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon američkih napada na Karakas i dodalo da ta zemlja ostaje pouzdan prijatelj Latinske Amerike i da podržava suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja tog regiona.

Portparol kineskog ministarstva Lin Džijan izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare da je Kina duboko zabrinuta zbog hapšenja Madura i njegove supruge i da pažljivo prati bezbednosnu situaciju.

On je, navodi se na zvaničnom sajtu kineskog ministarstva, dodao da je Kina održavala pozitivnu komunikaciju i saradnju sa venecuelanskom vladom.

Foto: Profimedia

- Kina je šokirana upotrebom sile protiv suverene države i predsednika Venecuele i snažno osuđuje ovaj postupak - rekao je Lin.

Portparol kineskog ministarstva istakao je i da američke akcije ozbiljno krše međunarodno pravo, ugrožavaju suverenitet Venecuele i prete miru i bezbednosti u Latinskoj Americi i Karibima.

- Kina je čvrsto protiv ovakve hegemonije i poziva SAD da poštuju međunarodno pravo i Povelju UN, da odmah oslobode predsednika Madura i njegovu suprugu i reše problem dijalogom - navodi se na sajtu Ministarstva.

Vašington post: Da je Mačado odbila Nobela, danas bi bila predsednica Venecuele

Američki predsednik Donald Tramp navodno je odbacio mogućnost da liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado postane privremena predsednica te zemlje zbog toga što je ona prihvatila Nobelovu nagradu za mir prošle godine, saznaje "Vašington post".

Prema izvorima bliskim Beloj kući, Mačado je pokušala da pohvali Trampa nakon što je primila nagradu, ali to nije bilo dovoljno da zadovolji američkog predsednika, koji javno priželjkuje nagradu i smatra da ju je zaslužio.

- Da je odbila i rekla: "Ne mogu da je prihvatim jer je Trampova", danas bi bila predsednica Venecuele - rekao je jedan od izvora. Prihvatanje nagrade izvori su opisali kao "krajnji greh".

Zaokret u Karakasu: Madurova potpredsednica poziva Ameriku na "saradnju"

Venecuelanska portpredsednica Delsi Rodrigez, koja nakon američkih udara na Karakas praktično vodi tu zemlju, naglo je promenila stav u odnosu na prkosno protivljenje SAD neposredno posle odvođenja Madura u Ameriku.

Ona je noćas na Instagramu napisala da teži uspostavljanju "odnosa poštovanja" sa Vašingtonom.

- Pozivamo američku vladu na saradnju sa nama po pitanju kooperacije usmerene ka zajedničkom razvoju u okvirima međunarodnog prava kako bi se ojačala održiva koegzistencija - navela je Rodrigez.

Foto Tanjug/AP/Pavel Golovkin

Njena objava usledila je nakon što je Tramp iz "Er fors uana" poručio da će ona platiti "veoma visoku cenu" ukoliko ne pristane na američke zahteve, a moglo bi da dođe i do novih vazdušnih udara.

- Samo kažem da će se ona naći u situaciji koja je verovatno gora od Madurove - rekao je Tramp novinarima.

Tramp predviđa propast Kube, upozorava i Meksiko i Kolumbiju, ponovo preti Grenlandu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi vlada Kube uskoro mogla da se uruši, odbacujući mogućnost da SAD vojnim putem ubrzaju pad kubanske vlade, ali dodajući da ta zemlja opstaje samo zbog ekonomske podrške Venecuele.

- Izgleda da je Kuba spremna da padne. Ne znam da li će izdržati - rekao je Tramp.

Istovremeno, Tramp je upozorio i susedni Meksiko, rekavši da ta zemlja "mora da se sabere jer (droga) juri kroz Meksiko" i da će SAD morati da preduzmu nešto tim povodom.

Meksička vlada je sposobna da reši problem, "ali nažalost, karteli su veoma jaki u Meksiku", rekao je Tramp. "Karteli upravljaju Meksikom, sviđalo se to vama ili ne", dodao je Tramp.

Tramp je istovremeno oštro kritikovao i kolumbijskog predsednika Gustava Petra, jednog od najglasnijih protivnika američke operacije u Venecueli.

AP Photo/Alex Brandon

- I Kolumbija je veoma bolesna. Vodi je bolestan čovek koji voli da proizvodi kokain i šalje ga u Sjedinjene Države, ali to neće još dugo trajati - rekao je Tramp.

Tramp se osvrnuo i na Grenland, navodeći da je Sjedinjenim Američkim Državama "potrebna" ta teritorija iz bezbednosnih razloga, a to je poručio svega nekoliko sati nakon što je danska premijerka Mete Frederiksen kritikovala njegove izjave o mogućem pripajanju tog autonomnog područja.

- Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbednosti. Evropskoj uniji je potrebno da mi imamo Grenland - zaključio je Tramp.

Frederiksen pozvala Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda

Danska premijerka Mete Frederiksen pozvala je sinoć američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da preti preuzimanjem Grenlanda, nakon što je on u intervjuu za magazin "Atlantik" ponovio svoju želju da to učini.

- Apsolutno nema smisla govoriti o tome da SAD treba da preuzmu Grenland. SAD nemaju pravo da anektiraju bilo koju od tri zemlje Kraljevine Danske - navela je Frederiksen u saopštenju poslatom mejlom, prenosi Rojters.

Ona je navela da snažno poziva SAD da prestanu sa pretnjama prema istorijski bliskom savezniku i prema drugoj zemlji i drugom narodu, koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranije juče je u telefonskom intervjuu za magazin "Atlantik" ponovio da Venecuela možda neće biti poslednja zemlja podložna američkoj intervenciji, ističući da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama.

- Nama je Grenland zaista potreban, apsolutno - rekao je Tramp, navodeći da je to ostrvo, deo Danske i NATO saveznik, "okruženo ruskim i kineskim brodovima".

Havana: 32 Kubanca ubijena u Venecueli tokom američke operacije hapšenja Madura

Kubanska vlada je saopštila da su 32 njena državljana ubijena tokom američkih udara na Venecuelu u cilju hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura.

- Kao rezultat kriminalnog napada koji je izvršila vlada Sjedinjenih Država, 32 Kubanca su izgubila živote u borbenim dejstvima, izvršavajući misije u ime Revolucionarnih oružanih snaga i Ministarstva unutrašnjih poslova, na zahtev kolega iz te južnoameričke zemlje - saopštila je kubanska vlada na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, prenosi CNN.

Havana je proglasila dvodnevnu žalost 5. i 6. januara u čast poginulih, a podaci u vezi sa sahranom biće naknadno objavljeni.

Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel osudio je akcije Sjedinjenih Država, nazvavši ih "državnim terorizmom protiv hrabrog venecuelanskog naroda i protiv naše Amerike".

Rubio: Madura nisu čuvali venecuelanski, nego kubanski telohranitelji

Američki zvaničnici su izjavili da su kubanske snage imale ključnu ulogu u održavanju Madura na vlasti.

Marko Rubio, državni sekretar SAD, kazao je da su kubanski agenti u suštini bili ti koji su vodili venecuelansku obaveštajnu službu za unutrašnju bezbednost, kao i bezbednosne operacije i da su lično štitili Madura i pratili ko mu je lojalan unutar vlade.

- Kubanci su bili ti koji su čuvali Madura. Njega nisu čuvali venecuelanski telohranitelji. On je imao kubanske telohramitelje - rekao je Rubio.

Venecuela formirala komisiju za oslobađanje Madura i njegove supruge

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez formirala je danas komisiju za oslobađanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, koje su američke specijalne snage privele u Karakasu i prebacile u Njujork.

Ministar informisanja Venecuele Fredi Nanjez saopštio je da je formirana "komisija na visokom nivou", na čijem čelu će biti predsednik venecuelanskog parlamenta Horhe Rodrigez, dok će članovi biti ministar spoljnih poslova Ivan Hil i sam Nanjez.

Maduro, piše američki list "Barons", koga Sjedinjene Američke Države terete za krivična dela povezana sa trgovinom drogom i terorizmom, nalazi se u pritvoru u zatvoru u Njujorku, a pred sudijom bi trebalo da se pojavi tokom dana.

Trampova nova meta Kolumbija: "On je bolestan čovek"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Kolumbijom upravlja "bolestan čovek", optužujući predsednika te zemlje Gustava Petra da proizvodi i prodaje kokain Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da "to neće još dugo trajati", dodajući da mu američka intervencija u toj zemlju "zvuči dobro".

Tramp preti novim vojnim udarom na Venecuelu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu i drugi vojni udar na Venecuelu nakon hapšenja predsednika te zemlje Nikolasa Madura, ukoliko preostali članovi vlade ne budu sarađivali u njegovim naporima da se stanje u toj zemlji "dovede u red", i dodao da su SAD "glavne" u Venecueli.

Maduro danas u podne prvi put pred saveznim sudom u donjem Menhetnu

Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro danas u podne po istočnoameričkom vremenu prvi put će se pojaviti pred sudom u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za trgovinu drogom i oružjem, prenosi CNN.

Pažnja javnosti biće usmerena na savezni sud u Menhetnu, gde počinje suđenje Maduru, koje se smatra izuzetno značajnim, navodi američka TV mreža.

Prema navodima Okružnog suda za Južni okrug Njujorka, Maduro bi danas u podne trebalo da se pojavi pred saveznim sudom u donjem Menhetnu.