NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Ponedeljak
19.00 Benfika "B" - Porto "B" 1 (1,85)
20.30 Triestina - Alcione Milano 1 (2,10)
Ukupna kvota: 7,18
