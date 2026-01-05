Tip dana

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

05. 01. 2026. u 08:31 >> 08:41

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Ponedeljak

19.00 Benfika "B" - Porto "B" 1 (1,85)

19.00 NBE - Vadi Degla 1 (1,85)
20.30 Triestina - Alcione Milano 1 (2,10)

Ukupna kvota: 7,18

