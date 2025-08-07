DRUGA TAČKA BIĆE RASPISIVANJE REFERENDUMA Stevandić: Termin sednice NSRS biće poznat kada bude kompletiran materijal

POSEBNA sednica Narodne skupštine Republike Srpske o predsedniku Republike Srpske biće održana, a termin ćemo odrediti kada se kompletira materijal, rekao je danas predsednik NSRS Nenad Stevandić.

- Sve institucije su zauzele stav i tako će uraditi i Narodna skupština Republike Srpske. Imaćemo dve tačke dnevnog reda. Prva tačka je Informacija o drugostepenoj presudi i odluci CIK-a o predsedniku Srpske, a druga tačka je raspisivanje referenduma - rekao je Stevandić nakon telefonske sednice Kolegijuma NSRS.

Naveo je da su klubovi skupštinske većine glasali za održavanje posebne sednice, a da su suzdržani bili SDS, PDP, i Lista za pravdu i red.

- Predsednik Srpske Milorad Dodik nema pravo da se povuče, bez glasa naroda - rekao je Stevandić.

