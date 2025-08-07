Republika Srpska

DRUGA TAČKA BIĆE RASPISIVANJE REFERENDUMA Stevandić: Termin sednice NSRS biće poznat kada bude kompletiran materijal

Марија Стевановић
Marija Stevanović

07. 08. 2025. u 10:36

POSEBNA sednica Narodne skupštine Republike Srpske o predsedniku Republike Srpske biće održana, a termin ćemo odrediti kada se kompletira materijal, rekao je danas predsednik NSRS Nenad Stevandić.

ДРУГА ТАЧКА БИЋЕ РАСПИСИВАЊЕ РЕФЕРЕНДУМА Стевандић: Термин седнице НСРС биће познат када буде комплетиран материјал

Foto Ujedinjena Srpska

- Sve institucije su zauzele stav i tako će uraditi i Narodna skupština Republike Srpske. Imaćemo dve tačke dnevnog reda. Prva tačka je Informacija o drugostepenoj presudi i odluci CIK-a o predsedniku Srpske, a druga tačka je raspisivanje referenduma - rekao je Stevandić nakon telefonske sednice Kolegijuma NSRS.

Naveo je da su klubovi skupštinske većine glasali za održavanje posebne sednice, a da su suzdržani bili SDS, PDP, i Lista za pravdu i red.

- Predsednik Srpske Milorad Dodik nema pravo da se povuče, bez glasa naroda - rekao je Stevandić.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SA „MOSTA SPASA“ U UNU SPUŠTENI VENCI: U Novom Gradu obeležene tri decenije od zločinačke akcije „Oluja“
Republika Srpska

0 0

SA „MOSTA SPASA“ U UNU SPUŠTENI VENCI: U Novom Gradu obeležene tri decenije od zločinačke akcije „Oluja“

U NOVOM Gradu je obeleženo 30 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine. Sa mosta na reci Uni, između Dvora i Novog Grada, juče je spušten venac u znak sećanja na srpske žrtve u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja". Na prostoru dužine 20 metara uz magistralni put prema "Mostu spasa" zapaljene su 1.903 sveće za Srbe stradale u toj zločinačkoj akciji.

07. 08. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda