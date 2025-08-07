Republika Srpska

NAJOPASNIJI PUT U BiH ČEKA OBNOVU: Tragedija kod Foče aktivirala alarmantno stanje magistrale

Mariana Regoje

07. 08. 2025. u 05:00

TRAGIČNA pogibija dr Aide Softić (33) iz Sarajeva u obrušavanju stene kod Foče ponovo je skrenula pažnju na alarmantno stanje magistralnog puta Foča - Sarajevo, koji je već godinama označen kao jedan od najopasnijih u Bosni i Hercegovini.

SRNA

Dr Softić je stradala 31. jula, kada se na automobil u kojem se nalazila obrušila stena sa litice. Kako su potvrdili iz Inspektorata RS, saobraćajni inspektor je izvršio uviđaj na mestu nesreće i ustanovljeno je da nije bilo propusta u smislu zaštitnih mreža, jer su one bile postavljene na toj lokaciji.

- Izvršen je inspekcijski nadzor nad delom putne deonice gde se dogodila nesreća. Na toj lokaciji već postoji zaštitna mreža - naveli su iz Inspektorata.

Na istoj deonici, u novembru 2023. poginuo je i vozač kamiona, kada se usled odrona urušio tunel. Nakon te nesreće, tunel je srušen, ali učestali odroni i dalje prete.

Nakon najnovije nesreće, načelnici opština od Istočnog Sarajeva do Višegrada hitno su zatražili kompletnu rekonstrukciju puta i proglašavanje vanrednog stanja na toj deonici.

Odroni nakon svake kiše

STRAH vozača, odroni koji se javljaju nakon svake kiše i snega, i nedostatak ulaganja u bezbednost, svakodnevna su realnost ovog dela BiH. Građani, lokalne vlasti i stručnjaci šalju poruku da se ovaj put ne zanemaruje, jer svaki novi dan bez reakcije povećava šansu za novu tragediju.

- Stanje magistralnih i regionalnih puteva u celoj regiji je alarmantno. Tražimo od "Puteva Srpske", Vlade RS i Saveta ministara BiH da pronađu sredstva za rekonstrukciju - rekao je načelnik Foče Milan Vukadinović.

Prema njegovim rečima, prvi zaključak sa sastanka održanog u Foči jeste da se odmah pošalju stručni timovi kako bi procenili rizik na celoj deonici i informisali javnost o konkretnim merama.

Na sastanku je predloženo da se sredstva od akciza na gorivo, koja su namenjena za infrastrukturu, hitno preusmere na ovaj koridor.

Predložen je i put Miljevina - Kalinovik - Dobro Polje kao alternativna trasa za vreme izvođenja radova na glavnoj deonici, što bi omogućilo sigurnije kretanje građana i robe.

