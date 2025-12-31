PROBLEMI ZA BRAZILSKOG VELIKANA: Svetska fudbalska federacija zabranila Botafogu transfere do 2027. godine

Svetska fudbalska federacija (FIFA) zabranila je brazilskom Botafogu transfere do januara 2027. godine zbog neisplaćenog obeštećenja američkoj Atlanti za transger Tijaga Almade.

Foto: Profimedia

Transfer Argentinca Almade leta 2024. godine trebalo je da košta Botafogo 27 miliona evra, ali je Atlanta tužila brazilski klub jer nije dobila sav novac, a FIFA je reagovala suspenzijom transfera klubu iz Rio de Žaneira.

Almada je zatim početkom 2025. godine pozajmljen Lionu, koji je kao i Botafogo takođe u vlasništvu američkog biznismena Džona Tekstora.

Argentinski vezista je u julu ove godine prodat iz Botafoga u madridski Atletiko za 25 miliona evra, ali brazilski klub uprkos toj prodaji očigledno nije ispunio sve obaveze prema Atlanti.

Kako je saopšteno iz Botafoga, pokušaće da u najkraćem mogućem roku reše problem sa Atlantom, što bi pomoglo da se ukine suspenzija FIFA.

