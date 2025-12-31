Zločin

NAPALI STARCA NA SALAŠU: Uhapšeno više lica kod Bečeja

Б. Г.

31. 12. 2025. u 13:07

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, PS Novi Bečej, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, uhapsili su G. K. (2000), A. K. (1998) i E. K. (2004) iz okoline Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojnička krađa.

Foto SK

Sumnja se da su oni 29. decembra ove godine, u noćnim časovima, na jednom salašu kod Novog Bečeja, napali sedamdesetjednogodišnjeg muškarca i uzeli mu mobilni telefon, novčanik sa dokumentima i novcem i ključeve automobila kojim su se odvezli u nepoznatom pravcu.

Sedamdesetjednogodišnji muškarac je zadobio lake telesne povrede.

Policija je pronašla automobil, mobilni telefon i novčanik.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju.

