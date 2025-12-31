"ZBOG NJEGA MIRKO IVANIĆ NE IGRA ZA SRBIJU"! Fudbaler Crvene zvezde otkrio zašto je izabrao Crnu Goru
MIRKO Ivanić nije mogao više da ćuti.
Fudbaler koji je već nekoliko godina unazad jedan od najboljih igrača Crvene zvezde nikada nije nastupao za reprezentaciju Srbije, pošto je izabrao Crnu Goru.
Podsećanja radi, Ivanić je debitovao 2017. godine kod Ljubiše Tumbakovića i napustio "sokolove" zajedno sa njim, nakon što su odbili da igraju protiv reprezentatcije tzv. Kosova. Zbog jasnih pravila FIFA, Ivanić posle 15 nastupa za reprezentaciju Crne Gore ne može da igra više za Srbiju, tako da je od 2019. praktično bez obaveza sa državnim timom, pa se postavlja pitanje zašto neko ranije nije prepoznao njegov talenat?
Upitan da li je oprostio Slavoljubu Muslinu koji ga nije zvao u reprezentaciju Srbije iako je igrao odlično za BATE Borisov, Ivanić poručuje da kod njega tu ne postoji nikakav osećaj gorčine.
- Jesam, nema tu šta ja njemu da opraštam, čovek je radio svoj posao savršeno. Plasirao se i na Svetsko prvenstvo, nije imao nikakvu obavezu da me zove, igrao sam dobro u Belorusiji, opet, Srbija je imala fantastičan tim. Možda sam i ja malo požurio sa odlukom da prihvatim i igram za Crnu Goru. Ne kajem se, to je taj neki moj put, ne mogu da kažem da me je Muslin oštetio jer je radio svoj posao profesionalno - rekao je Ivanić za "Sportski žurnal".
