"ZBOG NJEGA MIRKO IVANIĆ NE IGRA ZA SRBIJU"! Fudbaler Crvene zvezde otkrio zašto je izabrao Crnu Goru

MIRKO Ivanić nije mogao više da ćuti.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaler koji je već nekoliko godina unazad jedan od najboljih igrača Crvene zvezde nikada nije nastupao za reprezentaciju Srbije, pošto je izabrao Crnu Goru.

Podsećanja radi, Ivanić je debitovao 2017. godine kod Ljubiše Tumbakovića i napustio "sokolove" zajedno sa njim, nakon što su odbili da igraju protiv reprezentatcije tzv. Kosova. Zbog jasnih pravila FIFA, Ivanić posle 15 nastupa za reprezentaciju Crne Gore ne može da igra više za Srbiju, tako da je od 2019. praktično bez obaveza sa državnim timom, pa se postavlja pitanje zašto neko ranije nije prepoznao njegov talenat?

Upitan da li je oprostio Slavoljubu Muslinu koji ga nije zvao u reprezentaciju Srbije iako je igrao odlično za BATE Borisov, Ivanić poručuje da kod njega tu ne postoji nikakav osećaj gorčine.

- Je­sam, ne­ma tu šta ja nje­mu da opra­štam, čo­vek je ra­dio svoj po­sao sa­vr­še­no. Pla­si­rao se i na Svetsko prvenstvo, ni­je imao ni­ka­kvu obave­zu da me zo­ve, igrao sam do­bro u Be­lo­ru­si­ji, opet, Sr­bi­ja je ima­la fan­ta­sti­čan tim. Mo­žda sam i ja ma­lo požurio sa od­lu­kom da pri­hva­tim i igram za Cr­nu Go­ru. Ne ka­jem se, to je taj ne­ki moj put, ne mo­gu da ka­žem da me je Mu­slin ošte­tio jer je ra­dio svoj po­sao pro­fe­si­o­nal­no - rekao je Ivanić za "Sportski žurnal".