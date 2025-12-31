FUDBALSKI SVET U STRAHU! Legenda hitno primljena u bolnicu
Legendarni brazilski fudbaler Roberto Karlos hospitalizovan je u Brazilu zbog problema sa srcem, a hirurška intervencija trajala je više od tri sata zbog određenih komplikacija.
Karlos (52), koji se smatra jednim od najboljih levih bekova u istoriji fudbala, javio se lekarima nakon rutinskog pregleda noge, gde mu je otkriven manji krvni ugrušak, javlja Dejli mejl.
Tokom dodatnih ispitivanja urađen je i kompletan MRI pregled tela, koji je pokazao da njegovo srce ne funkcioniše kako treba.
Nekadašnji reprezentativac Brazila osvojio je Svetsko prvenstvo 2002. godine, dok je sa Real Madridom dizao pehar u Ligi šampiona 1998, 2000. i 2002. godine.
Njegovo zdravstveno stanje se prati, a prema prvim informacijama, nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.
