Fudbal

FUDBALSKI SVET U STRAHU! Legenda hitno primljena u bolnicu

Новости онлине

31. 12. 2025. u 13:02

Legendarni brazilski fudbaler Roberto Karlos hospitalizovan je u Brazilu zbog problema sa srcem, a hirurška intervencija trajala je više od tri sata zbog određenih komplikacija.

ФУДБАЛСКИ СВЕТ У СТРАХУ! Легенда хитно примљена у болницу

Foto: Profimedia

Karlos (52), koji se smatra jednim od najboljih levih bekova u istoriji fudbala, javio se lekarima nakon rutinskog pregleda noge, gde mu je otkriven manji krvni ugrušak, javlja Dejli mejl.

Tokom dodatnih ispitivanja urađen je i kompletan MRI pregled tela, koji je pokazao da njegovo srce ne funkcioniše kako treba.

Nekadašnji reprezentativac Brazila osvojio je Svetsko prvenstvo 2002. godine, dok je sa Real Madridom dizao pehar u Ligi šampiona 1998, 2000. i 2002. godine.

Njegovo zdravstveno stanje se prati, a prema prvim informacijama, nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DELFINI SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu
Ostali sportovi

0 0

"DELFINI" SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu

PRVI put, 2006. na Tašmajdanu ispisali su istoriju srpskog sporta, drugi put, 2016. u "Beogradskoj areni" impresionirali su svet. Treći čin biće najizazovniji - organizatori da nadmaše sebe, vaterpolisti da stanu rame uz rame fantastičnim generacijama. Neki su se dva puta radovali u srpskoj prestonici, neki imaju priliku da to ponove, a neki da osete čar igranja u krcatoj "Areni".

31. 12. 2025. u 22:45

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.

31. 12. 2025. u 22:20

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč