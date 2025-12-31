IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Među povređenima i dete
DVE osobe su poginule, a još dve su povređene u saobraćajnoj nesreći u Rjazanjskoj oblasti.
Sudar dva automobila dogodio se na autoputu R-22.
Vozač i putnik jednog od automobila su poginuli na licu mesta.
Vozač i dvanaestogodišnje dete u drugom automobilu su hospitalizovani.
(Alo)
BONUS VIDEO:
PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini
Preporučujemo
(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Ima poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći, među povređenima i dete
31. 12. 2025. u 19:05
IMA MRTVIH U TEŠKOJ NESREĆI KOD KRAGUJEVCA: Sve hitne službe na licu mesta
31. 12. 2025. u 09:25
VOZ ISKOČIO IZ ŠINA U KENTAKIJU: Došlo do požara i curenja hemikalija
30. 12. 2025. u 22:35
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)