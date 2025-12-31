Svet

IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Među povređenima i dete

Ana Đokić

31. 12. 2025. u 13:03

DVE osobe su poginule, a još dve su povređene u saobraćajnoj nesreći u Rjazanjskoj oblasti.

Unsplash

Sudar dva automobila dogodio se na autoputu R-22. 

Vozač i putnik jednog od automobila su poginuli na licu mesta.

Vozač i dvanaestogodišnje dete u drugom automobilu su hospitalizovani.

(Alo)

