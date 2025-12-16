MALENI JOVANOVIĆI DOBILI NOVI DOM: Četvoro braće i sestara iz sela Boćani, koji žive sa bakom i dekom, usrećio humanitarac Marko Nikolić
DECI Stanojki, Željani, Mileti i MiliciJovanović iz sela Bođani kod Bača niko ne može da vrati oca i majku, alisu im poznati humanitarac Marko Nikolić i osmogodišnji dečak Stefan izsela Belanovce kod Leskovca vratili osmehe na lica. Zahvaljujući njima iHumanitarnoj fondaciji "Zajedno možemo" juče su dobili novi dom.
Ovo četvoro dece, pored siromaštva u kome su rasli, prošle godine je zadesila velika tragedija. Njihov otac Dragomir iznenada je preminuo, 26. aprila na svoj rođendan, u 48. godini. Majka ih je napustila i preudala se. Od tada su tri maloletne devojčice i dečak živeli u teškoj bedi i u trošnoj kućici sa svojim starim dekom Miletom i bakom Stanijom. Uprkos trudu i željama, njih dvoje nisu mogli da im obezbede sve što im je potrebno za iole pristojan život.
- Deca su presrećna, jedva su dočekala da se usele u novi dom - kaže nam Nikolić, inače dobitnik Srebrne plakete "Večernjih novosti" u našoj tradicionalnoj akciji "Najplemenitiji podvig godine". - I baka i deka su srećni. Hvala Bogu, uspeli smo. Kuću smo sagradili zahvaljujući malom Stefanu koji živi samo sa dedom. Njegova životna priča ganula je mnoge, sakupili smo više novca nego što je bilo potrebno za njegovu kuću i odlučili smo da ga preusmerimo. Obećanje smo ispunili.
Deca su oduševljena trčkarala po novoj kući.
- Srce mi je puno i drago mi je kada neko dobije šansu za bolji život. Snaga zajedništva i empatija pokreću. Ljubav će spasti svet - rekao je Nikolić koji će zahvaljujući svom humanitarnom radu do kraja nedelje usrećiti još tri porodice.
