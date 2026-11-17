MEKAN, KREMAST, TOPI SE U USTIMA: Čokoladni kolač sa pudingom od vanile, ne peče se i nećete moći da mu odolite
ČOKOLADNI kolač sa pudingom od vanile je tako mekan i kremast, a rado ćete da ga pripremate, jer ne zahteva mnogo sastojaka i ne peče se.
Sastojci:
100 g instant pudinga od vanile
380 ml mleka
500 g pti ber keksa
450 g čokolade glazure
Recept za čokoladni kolač sa pudingom od vanile:
Za ovaj kolač, u srednjoj posudi pomešajte puding, mleko i šlag. U posudu za pečenje poređajte jedan sloj keksa na dno. Pokrijte krekerima celo dno posude. Na krekere rasporedite polovinu smese sa pudingom. Preko toga stavite još jedan sloj keksa. Premažite drugu polovinu mešavine pudinga na poređani keks.
Stavite najlonsku foliju preko posude i stavite u frižider na oko 30 minuta do sat vremena da se puding stegne. Otopite čokoladu na pari, pa ravnomerno rasporedite glazuru preko gornjeg sloja kolača. Vratite najlonsku foliju preko posude i ostavite u frižideru preko noći.
Servirajte i uživajte.
(stvar ukusa)
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