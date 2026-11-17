ČOKOLADNI kolač sa pudingom od vanile je tako mekan i kremast, a rado ćete da ga pripremate, jer ne zahteva mnogo sastojaka i ne peče se.

Foto: Printskin Instagram/ allasyummyfood

Sastojci:

100 g instant pudinga od vanile



Recept za čokoladni kolač sa pudingom od vanile:

380 ml mleka500 g pti ber keksa450 g čokolade glazure

Za ovaj kolač, u srednjoj posudi pomešajte puding, mleko i šlag. U posudu za pečenje poređajte jedan sloj keksa na dno. Pokrijte krekerima celo dno posude. Na krekere rasporedite polovinu smese sa pudingom. Preko toga stavite još jedan sloj keksa. Premažite drugu polovinu mešavine pudinga na poređani keks.

Stavite najlonsku foliju preko posude i stavite u frižider na oko 30 minuta do sat vremena da se puding stegne. Otopite čokoladu na pari, pa ravnomerno rasporedite glazuru preko gornjeg sloja kolača. Vratite najlonsku foliju preko posude i ostavite u frižideru preko noći.

Servirajte i uživajte.

(stvar ukusa)