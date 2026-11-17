AGENCIJA za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila je da je Milo Đukanović dok je bio predsednik Vlade Crne Gore 2010. godine prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa, jer je prihvatio plaćene troškove avionskog prevoza i boravka u luksuznom hotelu u francuskom letovalištu Sen Trope.

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Agencija je utvrdila i da nije odbio poklon niti prijavio ponudu nadležnom organu. Istovremeno, ocenjeno je da nije prekršio zakonsku obavezu prijavljivanja prihoda i imovine.

ASK je utvrdila da je Đukanović, dok je obavljao funkciju predsednika Vlade Crne Gore, prekršio odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa jer su mu u periodu od 26. do 29. juna 2010. godine plaćeni troškovi putovanja i boravka u luksuznom hotelu „Château de la Messardiere“ u Sen Tropeu, u Francuskoj.

Kako se navodi u odluci ASK, troškove putovanja i smeštaja za Đukanovića i njegovu suprugu Lidiju obezbedila je Atlas grupa, odnosno njen tadašnji predsednik Duško Knežević.

Agencija je odluku donela 17. novembra ove godine u ponovnom postupku, postupajući po presudi Upravnog suda Crne Gore od 24. aprila 2025. godine, kojom je prethodna odluka ASK u ovom predmetu poništena.

U dispozitivu odluke ASK navodi se da je Đukanović prekršio član 14 stav 2, 4 i 5 Zakona o sprečavanju sukoba interesa, koji je bio na snazi u vreme spornog događaja.

Tim odredbama bilo je propisano da javni funkcioner, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne sme primati poklone, osim protokolarnih i prigodnih poklona manje vrednosti, pri čemu je vrednost prigodnog poklona bila ograničena na 50 evra. Zabrana se odnosila i na članove porodice, odnosno bračnog ili vanbračnog supružnika i decu javnog funkcionera koji žive u zajedničkom domaćinstvu.

ASK je utvrdila i da je Đukanović prekršio član 15 istog zakona, jer nije odbio ponuđeni poklon, odnosno nije sačinio i podneo pisani izveštaj o ponudi poklona organu vlasti u kojem je obavljao javnu funkciju.

Agencija je, međutim, u trećoj tački odluke utvrdila da Đukanović nije prekršio član 19 stav 2 Zakona o sprečavanju sukoba interesa, jer troškovi predmetnog putovanja i hotelskog smeštaja, prema oceni tog organa, nisu predstavljali prihod niti drugi podatak koji je bio dužan da prijavi u godišnjem izveštaju o prihodima i imovini za 2010. godinu.

Postupak je pokrenut na osnovu inicijative iz marta 2019. godine, u kojoj je ukazano na sumnju da Đukanović u godišnjem izveštaju o prihodima i imovini za 2010. nije naveo korist koju je ostvario po osnovu plaćenog putovanja i boravka u Francuskoj.

U inicijativi se navodilo da su troškovi iznosili najmanje 22.763 evra, pozivajući se na tekst dnevnog lista „Dan“ objavljen 10. marta 2019. godine pod naslovom „Samo za jednu Milovu vožnju taksijem 760 evra“.

Prema navodima iz tog teksta i dokumentaciji koja je dostavljena Agenciji, putovanje je organizovano u junu 2010. godine, a troškove avionskog prevoza i hotelskog smeštaja snosila je Atlas grupa.

U dokumentaciji se pominju troškovi avionskog prevoza na relaciji Beograd–Nica–Beograd, hotelskog smeštaja u hotelu „Château de la Messardiere“, kao i taksi prevoza od aerodroma u Nici do hotela.

U inicijativi je navedeno da je samo avionski prevoz koštao 6.700 evra, dok je za hotelski smeštaj i boravak izdvojeno 16.063 evra. Pominju se i dodatni troškovi, uključujući vožnju taksijem od aerodroma u Nici do hotela, za koju je, prema navodima iz inicijative, plaćeno 760 evra, kao i druge hotelske i vanpansionske usluge.

ASK je u ponovnom postupku izvršila uvid u dokumentaciju Atlas grupe, uključujući hotelski račun broj 62176, ponudu kompanije Air Pink za avionski prevoz, ponudu i garanciju hotelske rezervacije, kao i rezervaciju taksi prevoza.

Na osnovu te dokumentacije, Agencija je zaključila da su organizacija, rezervacija, avionski prevoz i hotelski smeštaj bili obezbeđeni posredstvom Duška Kneževića, u ime Atlas grupe.

U odluci se ističe da u spisima predmeta ne postoji dokaz da je Đukanović troškove putovanja i boravka platio iz sopstvenih sredstava.

Đukanović tvrdio da je putovanje bilo privatno

Izjašnjavajući se o navodima inicijative, Đukanović je odbacio tvrdnje da je primio nedozvoljeni poklon u svojstvu predsednika Vlade.

On nije osporavao da je boravio u Sen Tropeu u navedenom periodu, ali je naveo da je tamo bio pozvan na odbranu doktorskog rada Duška Kneževića navodi se, između ostalog, u saopštenju ASK.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore ranije je saopšteno da nisu u posedu podataka o tome da li je Đukanović u periodu od 26. do 29. juna 2010. godine boravio u Francuskoj na službenom putovanju kao predsednik Vlade.

(Tanjug)

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