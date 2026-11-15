SLAVSKO ŽITO PO RECEPTU NAŠE BAKE: Ovako se priprema za slavu
SLAVA je jedan od najvažnijih običaja u srpskoj tradiciji, dan kada se porodica okuplja, poštuje svoje pretke i neguje zajedništvo. Priprema se bogata trpeza, a među raznim đakonijama, obavezno je žito.
Žito ima posebnu simboliku u slavskim običajima, jer se priprema u čast predaka i kao znak zahvalnosti, nade i života. Zbog toga se sprema pažljivo, s poštovanjem, po tradicionalnom receptu koji se prenosi generacijama.
Recept za slavsko žito
Sastojci:
- 500 g pšenice
- 300 g mlevenih oraha
- 300 g šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
Za dekoraciju:
- 5–6 jezgra oraha
- 10 zrna suvog grožđa
Priprema:
Pšenicu najpre nalijte vodom i ostavite da prenoći. Sutradan je procedite, dodajte svežu vodu i kuvajte na tihoj vatri dok potpuno ne omekša. Kuvano žito isperite hladnom vodom i dobro ocedite, a odvojite deo vode u kojoj se kuvalo. Ohlađenu pšenicu sameljite na mašini za meso, potom dodajte šećer u prahu, vanilin šećer i mlevene orahe. Po potrebi umešajte malo vode od kuvanja kako bi se masa lepo ujedinila. Žito prebacite u činiju, oblikujte površinu kašikom i ukrasite orasima i suvim grožđem.
(Alo)
Preporučujemo
KOLAČ SA ŠLjIVAMA PO RECEPTU NAŠIH BAKA: Sočan i spreman bez mnogo muke
13. 11. 2026. u 11:08
ČOKOLADNI KEKS KOLAČ: Priprema za pola sata, a topi se u ustima (VIDEO)
12. 11. 2026. u 17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)