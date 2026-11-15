SLAVSKO ŽITO PO RECEPTU NAŠE BAKE: Ovako se priprema za slavu

SLAVA je jedan od najvažnijih običaja u srpskoj tradiciji, dan kada se porodica okuplja, poštuje svoje pretke i neguje zajedništvo. Priprema se bogata trpeza, a među raznim đakonijama, obavezno je žito.

Foto: Veštačka inteligencija

Žito ima posebnu simboliku u slavskim običajima, jer se priprema u čast predaka i kao znak zahvalnosti, nade i života. Zbog toga se sprema pažljivo, s poštovanjem, po tradicionalnom receptu koji se prenosi generacijama.

Recept za slavsko žito

Sastojci:

500 g pšenice

300 g mlevenih oraha

300 g šećera u prahu

1 vanilin šećer

Za dekoraciju:

5–6 jezgra oraha

10 zrna suvog grožđa

Priprema:

Pšenicu najpre nalijte vodom i ostavite da prenoći. Sutradan je procedite, dodajte svežu vodu i kuvajte na tihoj vatri dok potpuno ne omekša. Kuvano žito isperite hladnom vodom i dobro ocedite, a odvojite deo vode u kojoj se kuvalo. Ohlađenu pšenicu sameljite na mašini za meso, potom dodajte šećer u prahu, vanilin šećer i mlevene orahe. Po potrebi umešajte malo vode od kuvanja kako bi se masa lepo ujedinila. Žito prebacite u činiju, oblikujte površinu kašikom i ukrasite orasima i suvim grožđem.

(Alo)