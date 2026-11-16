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NEĆETE MOĆI DA MU ODOLITE: Rolat od krompira punjen mesom

Т. М.

16. 11. 2026. u 17:50

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ROLAT od krompira sa mesom je najsavršenija kombinacija i samo se topi u ustima.

НЕЋЕТЕ МОЋИ ДА МУ ОДОЛИТЕ: Ролат од кромпира пуњен месом

Foto: Novosti/AI

Sastojci:

1 kg krompira

500 g mlevenog mesa
250 g kačkavalja
1 luk
1 šargarepa
1 kašika paradajz paste
1 kašičica majčine dušice
50 ml ulja
so i biber po ukusu

Recept za rolat od krompira punjen mesom:

Kako biste napravili ovaj rolat, oljušteni krompir isecite na tanke kriške - krugove. Narendajte sir. Pleh obložite papirom za pečenje i pospite oko 1/3 rendanog sira na papir. Stavite krugove krompira na sir, preklapajući jedan preko drugog. Na ovaj način prekrijte celu površinu pleha. Krompir posolite i premažite uljem. Stavite sve u rernu zagrejanu na 180 stepeni, pecite oko 30-35 minuta.

Dok se krompir peče, pripremite fil. Luk isecite na kockice, šargarepu narendajte na sitno rende. Pržite luk do zlatne boje, sa malo ulja. Dodajte šargarepu u luk i pržite još 1-2 minuta. Dodajte mleveno meso i pržite povremeno mešajući, oko 7-10 minuta. Na samom kraju dodajte so, paradajz pastu i začine. Sve izmešajte i sklonite sa vatre. Kada je krompir pečen, izvadite ga iz rerne.

Na vrh krompira ravnomerno rasporedite pripremljeno mleveno meso. Odozgo pospite malo rendanog sira. Sve umotajte u rolnu pomoću papira za pečenje. Po vrhu rolata pospite preostali rendani sir.

Stavite rolat u rernu na oko 10 minuta dok ne porumeni, a sir se istopi na vrhu. Gotov rolat pospite seckanim začinskim biljem, isecite na porcije i servirajte.

(stvar ukusa)

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