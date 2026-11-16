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NE PEKU SE, GOTOVE OČAS POSLA, A TOPE SE U USTIMA: Kuglice sa grizom i pudingom od jagoda (VIDEO)

Tatjana Marković

16. 11. 2026. u 19:00

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KUGLICE sa grizom i pudingom od jagoda poslastica su koju će i deca i odrasli rado jesti, a odlične su za sve vrste proslava.

НЕ ПЕКУ СЕ, ГОТОВЕ ОЧАС ПОСЛА, А ТОПЕ СЕ У УСТИМА: Куглице са гризом и пудингом од јагода (ВИДЕО)

Foto: Novosti/AI

Sastojci:

1 l mleka

8 kašika griza
6 kašika šećera
40 g pudinga od jagoda
60 g kokosovih pahuljica

Recept za kuglice sa grizom i pudingom od jagoda:

Kako biste napravili ove kuglice prvo pomešajte suve sastojke. U šerpu sipajte 6 kašika šećera, 8 kašika griza i 1 pakovanje pudinga od jagoda. Sve dobro izmešajte. U suvu pripremljenu smesu sipajte 1 litar hladnog mleka. Sve dobro izmešajte, da ne bude grudvica. Stavite lonac na tihu vatru. Uz stalno mešanje, pustite da proključa.

Čim se smesa zgusne i počne da bubri, sklonite je sa ringle. Pustite da se krem potpuno ohladi na sobnoj temperaturi. Povremeno mešajte da se ne bi osušio i da bi se brže ohladio. Kada se krem ohladio, počnite da pravite kuglice tako što ćete ruke da navlažite vodom. Uzmite malo smese u ruke i uvaljajte dlanovima u kuglicu veličine oraha. Pripremljene kuglice uvaljajte u kokosove pahuljice.

(stvar ukusa)

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