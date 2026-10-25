TAJLANDSKE ĆUFTICE: Sa pirinčem iz jednog lonca

Ovo je jedno od onih jela koje osvaja već na prvi zalogaj! Sočne ćuftice, mirisni pirinač i bogat, kremast sos sa ukusom tajlandskog crvenog karija čine savršen spoj za ručak ili večeru. Sve se priprema u jednom loncu, bez mnogo posuđa i komplikovanih koraka.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za ćuftice

500 gr mlevenog pilećeg mesa

1 čen belog luka, sitno iseckan

1 kašičica rendanog svežeg đumbira

2 kašike prezli

1 kašika soja sosa

so i biber po ukusu

Za pirinač i sos

250 gr basmati pirinča

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1–2 kašike tajlandske crvene kari paste

400 ml kokosovog mleka

350–450 ml pilećeg bujona

1 kašika soja sosa

1 kašičica smeđeg šećera

1 kašika ulja

sok od pola limete

svež korijander ili peršun za posipanje

mladi luk po želji

Priprema

1. Napravite ćuftice. U činiji pomešajte mleveno pileće meso, beli luk, đumbir, prezle, soja sos, so i biber. Oblikujte male ćuftice.

2. Zapecite meso. U većem dubokom tiganju ili loncu zagrejte ulje. Dodajte ćuftice i kratko ih zapecite sa svih strana dok ne dobiju lepu boju. Izvadite ih na tanjir.

3. Pripremite aromatičnu osnovu. U isti lonac dodajte sitno seckani crni luk i pržite dok ne omekša. Dodajte beli luk i crvenu kari pastu, pa mešajte oko minut da se oslobode mirisi.

4. Dodajte tečnost. Sipajte kokosovo mleko i pileći bujon. Dodajte soja sos i smeđi šećer, pa sve dobro promešajte.

5. Ubacite pirinač. Pirinač isperite hladnom vodom, ocedite i dodajte u lonac. Rasporedite ga ravnomerno po dnu.

6. Vratite ćuftice. Poređajte ih preko pirinča, poklopite i kuvajte na tihoj do umerenoj vatri oko 15–20 minuta, dok pirinač ne upije tečnost, a ćuftice budu potpuno kuvane. Po potrebi dodajte još malo bujona.

7. Završite jelo. Sklonite sa vatre, dodajte sok od limete i lagano promešajte. Pospite svežim korijanderom ili peršunom i mladim lukom.

Prijatno!