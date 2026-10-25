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KREMASTE NJOKE: Sa piletinom i pečurkama

Milena Tomasevic

25. 10. 2026. u 20:00

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Ako volite sočna, kremasta i zasitna jela, ovaj recept će vas oduševiti! Mekane krompirove knedle, nežna piletina, obilje šampinjona i bogat sos od pavlake čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoleti.

КРЕМАСТЕ ЊОКЕ: Са пилетином и печуркама

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr  njoki
  • 600 gr pilećeg filea
  • 400 gr šampinjona
  • 1 velika glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 250 ml pavlake za kuvanje (30% mlečne masti)
  • 200 ml pilećeg bujona
  • 1 kašika putera
  • 1 kašika ulja
  • 1 kašičica slatke mlevene paprike
  • ½ kašičice timijana
  • 1 kašičica senfa
  • so i sveže mleveni biber po ukusu
  • svež peršun za posipanje

Priprema

Pileći file isecite na manje komade, pa začinite solju, biberom i slatkom mlevenom paprikom. U velikom tiganju zagrejte ulje i puter. Dodajte piletinu i pržite dok ne dobije zlatnosmeđu boju. Izvadite je na tanjir.
Na istoj masnoći propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša. Šampinjone isecite na listiće, dodajte u tiganj i pržite na jačoj vatri dok ne porumene i dok višak tečnosti ne ispari. Dodajte sitno seckani ili izgnječeni beli luk, timijan i senf. Kratko promešajte da se svi mirisi sjedine.
Sipajte pileći bujon i pavlaku za kuvanje. Kuvajte oko 4–5 minuta na umerenoj vatri, dok sos ne počne blago da se zgušnjava. Vratite piletinu u tiganj i ostavite da se sve zajedno lagano krčka dok meso ne bude potpuno kuvano.
U međuvremenu skuvajte njoke prema uputstvu na pakovanju. Ocedite ih i dodajte direktno u sos. Sve pažljivo promešajte i kuvajte još 3–4 minuta, kako bi knedle upile deo kremastog sosa i lepo se obložile njime. Po potrebi dodajte još soli i bibera, pa jelo pospite sveže seckanim peršunom.

Prijatno!

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