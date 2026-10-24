TORTA SA LEŠNICIMA: Odličan izbor za porodična slavlja (RECEPT)

MIRIS pečenih lešnika, tanke korice i raskošan kuvani krem čine ovu tortu odličnim izborom za slavu i druga porodična okupljanja.

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Najbolje je da je pripremite dan ranije, jer će korice omekšati, a ukusi se potpuno sjediniti.

Sastojci za kore

12 belanaca

120 g šećera

200 g pečenih i mlevenih lešnika

1 ravna kašika brašna

Sastojci za fil

12 žumanaca

200 g šećera

2 kesice vanilin-šećera

50 g brašna

500 ml mleka

250 g putera

60 g šećera u prahu

Za slaganje i dekoraciju

300 ml hladne slatke pavlake

šaka pečenih i mlevenih lešnika

Priprema korica

Belanca umutite u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Mlevene lešnike pomešajte sa brašnom, pa ih lagano umešajte špatulom, pokretima odozdo nagore, kako smesa ne bi izgubila vazdušastu teksturu.

Podelite je na šest jednakih delova. Svaki deo rasporedite na papiru za pečenje u krug prečnika približno 26 centimetara.

Korice pecite pojedinačno u rerni zagrejanoj na 180 stepeni, od osam do 12 minuta. Gotove su kada blago porumene i površina im se osuši. Pre filovanja ostavite ih da se potpuno ohlade.

Kako da fil ostane gladak i bez grudvica?

Žumanca umutite sa šećerom i vanilin-šećerom. Dodajte brašno i nekoliko kašika hladnog mleka, pa sjedinite u glatku smesu. Preostalo mleko zagrejte, a zatim ga polako sipajte u smesu sa žumancima, neprestano mešajući. Vratite sve u šerpu i kuvajte na tihoj vatri dok se krem ne zgusne.

Fil prekrijte providnom folijom tako da dodiruje njegovu površinu. Na taj način se neće napraviti korica. Ostavite ga da se potpuno ohladi.

Omekšali puter umutite sa šećerom u prahu, pa mu postepeno dodajte hladan kuvani fil. Važno je da puter i krem budu približno iste temperature kako se fil ne bi razdvojio.

Slatku pavlaku umutite zasebno, dok ne postane čvrsta i glatka.

Slaganje torte

Na prvu koricu nanesite sloj fila, zatim malo umućene slatke pavlake i mlevenih lešnika. Postupak ponavljajte dok ne utrošite sve korice i krem.

Tortu premažite ostatkom slatke pavlake i ukrasite mlevenim ili krupnije seckanim lešnicima. Ostavite je u frižideru najmanje preko noći.

Sutradan će se lakše seći, korice će postati nežne, a svako parče imaće bogat ukus pečenih lešnika i kremastu teksturu.

(Ona)