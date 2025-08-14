KARAMEL KREM KOLAČ: Recept za pravi užitak

Neodoljivo kremast i obliven bogatim karamelom, ovaj kolač je pravi užitak za sve ljubitelje slatkog.

FOTO: Novosti

Karamel krem kolač

600 ml mleka

4 jaja

60 gr šećera

prstohvat soli

1 kašičica ekstrakta vanile

kora pomorandže

Za karamel

6 kašika šećera

3 kašike vode

Prvo, u šerpu stavite 6 kašika šećera, 3 kašike vode i ostavite da se šećer prvo otopi, a zatim pretvori u karamel.Kada dobijemo karamel boju, podelimo je u 4 činije. Mleko sipamo u šerpu i ostavimo da proključa. Zatim sklonimo sa vatre i poklopimo da ne zagori. U činiju stavimo 4 belanceta i žumanca, 60 g šećera, prstohvat soli, 1 kašičicu ekstrakta vanile, dobro promešamo. Dodamo vruće mleko i nastavimo da mutimo žicom za mućenje. Zatim procedimo smesu od jaja i mleka u cediljci. Stavimo činije na pleh i napunimo ih pripremljenim kremom. Zatim napunimo ½ pleha ključalom vodom i stavimo u rernu na 160ºC na 45 minuta. Ostavimo da se hlade 15 minuta, a zatim ih stavimo u frižider na 4 sata da se hlade. Pre serviranja, vrhom noža odvojimo stranice činije od krema tako što ćemo ih okrenuti naopačke na tanjiru gde karamel postavljen na dnu činije potpuno prekriva karamel krem.

Prijatno!