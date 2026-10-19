ZA JEDAN SAT: Kako napraviti ajvar bez pečenja paprika - dobar kao i da je spreman na tradicionalan način

UZ OVAJ recept ajvar možete pripremati u stanu jednostavno i lako.

Foto: Printskrin/Youtube/Deco Veca

Priprema ajvara zahteva dosta vremena, ali i prostora gde bi se čistile, pekle i mlele paprike, zbog čega mnogi odustaju od pripreme ukoliko žive u stanu i nemaju adekvatne uslove.

Uz ovaj recept, ajvar možete pripremati u stanu, jednostavno i lako, a za pripremu vam je potrebno sat vremena, nakon toga rerna će sve odratiti sama, vaše je da povremeno promešate smesu.

Sastojci:

5 kg paprika

2,5 kg plavih patlidžana

7,5 dcl ulja

5-10 feferona (ovisno volite li blaži ili ljući, sami odredite količinu feferona)

0,5 l alkoholnog sirćeta

2,5 l vode

3 kašike soli

3 kašike šećera

1 kašika bibera u zrnu foto I. Čapko

Priprema:

Operite patlidžane i papriku.

Papriku očistite od semenki i sve naseckajte na kockice.

U lonac s hladnom vodom stavite sirće, so, šećer, biber u zrnu i feferone.

Kad voda provri, stavite paprike na kockice i patlidžane da ponovo provri.

U zavisnosti od veličine lonca, količina paprike i patlidžana ohladiće ključalu vodu, a kad ponovno provri nakon 2 do 3 minuta izvadite patlidžane i papriku, te ih stavite na stanu da se ohlade.

Postupak ponavljajte dok se sva paprika i patlidžani ne prokuvaju.

U multipraktiku sameljite ohlađene paprike, patlidžane i feferone, stavite u lonac (najbolji plitki, a širok), dodajte ulje.

Možete da stavite i u rernu na 180 stepeni i pecite tri i po sata.

Na svakih pola sata potrebno izvadite iz rerne i promešajte.