ZA JEDAN SAT: Kako napraviti ajvar bez pečenja paprika - dobar kao i da je spreman na tradicionalan način
UZ OVAJ recept ajvar možete pripremati u stanu jednostavno i lako.
Priprema ajvara zahteva dosta vremena, ali i prostora gde bi se čistile, pekle i mlele paprike, zbog čega mnogi odustaju od pripreme ukoliko žive u stanu i nemaju adekvatne uslove.
Uz ovaj recept, ajvar možete pripremati u stanu, jednostavno i lako, a za pripremu vam je potrebno sat vremena, nakon toga rerna će sve odratiti sama, vaše je da povremeno promešate smesu.
Sastojci:
5 kg paprika
2,5 kg plavih patlidžana
7,5 dcl ulja
5-10 feferona (ovisno volite li blaži ili ljući, sami odredite količinu feferona)
0,5 l alkoholnog sirćeta
2,5 l vode
3 kašike soli
3 kašike šećera
1 kašika bibera u zrnu
Priprema:
Operite patlidžane i papriku.
Papriku očistite od semenki i sve naseckajte na kockice.
U lonac s hladnom vodom stavite sirće, so, šećer, biber u zrnu i feferone.
Kad voda provri, stavite paprike na kockice i patlidžane da ponovo provri.
U zavisnosti od veličine lonca, količina paprike i patlidžana ohladiće ključalu vodu, a kad ponovno provri nakon 2 do 3 minuta izvadite patlidžane i papriku, te ih stavite na stanu da se ohlade.
Postupak ponavljajte dok se sva paprika i patlidžani ne prokuvaju.
U multipraktiku sameljite ohlađene paprike, patlidžane i feferone, stavite u lonac (najbolji plitki, a širok), dodajte ulje.
Možete da stavite i u rernu na 180 stepeni i pecite tri i po sata.
Na svakih pola sata potrebno izvadite iz rerne i promešajte.
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