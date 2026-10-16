Peciva i pite

ROL VIRŠLE: Teško da će se zadržati dugo na stolu!

Milena Tomasevic

16. 10. 2026. u 13:00

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Dragi ljubitelji domaćih peciva, danas vam donosimo jednostavan i proveren recept za mini viršle u mekanom, mirisnom testu, bez margarina! Ovi mali slani zalogaji idealni su za rođendane, proslave, ketering, dečje zabave ili kao ukusna užina za celu porodicu.

РОЛ ВИРШЛЕ: Тешко да ће се задржати дуго на столу!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 ml mleka
  • 1 kocka svežeg kvasca
  • 1 jaje i 1 belance
  • 1 žumance za premazivanje
  • 1 kašičica soli
  • 2 kašičice šećera
  • 100 ml ulja
  • 700 gr brašna
  • 10 viršli
  • susam za posipanje

Priprema

1. Zamesite testo. U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa promešajte da se kvasac rastvori. Dodajte so, ulje, jaje i belance, a zatim postepeno dodajte brašno i zamesite mekano, glatko testo.

2. Ostavite testo da naraste. Pokrijte posudu čistom kuhinjskom krpom i ostavite testo na toplom mestu najmanje sat vremena, dok se lepo ne udvostruči.

3. Oblikujte mini viršle. Nadošlo testo razvucite oklagijom u pravougaoni oblik, pa isecite trake širine oko jedan centimetar. Manje viršle možete preseći na pola, a zatim svaku obavijte trakom testa u obliku spirale.

4. Pripremite za pečenje. Poređajte viršle u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom i pospite susamom. Ostavite ih kratko da odmore dok se rerna zagreva.

5. Ispecite do zlatne boje. Zagrejte rernu na 200 °C i pecite oko 20–25 minuta, odnosno dok testo ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Vreme pečenja prilagodite svojoj rerni i veličini viršli.

Prijatno!

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