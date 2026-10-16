ROL VIRŠLE: Teško da će se zadržati dugo na stolu!
Dragi ljubitelji domaćih peciva, danas vam donosimo jednostavan i proveren recept za mini viršle u mekanom, mirisnom testu, bez margarina! Ovi mali slani zalogaji idealni su za rođendane, proslave, ketering, dečje zabave ili kao ukusna užina za celu porodicu.
Sastojci
- 300 ml mleka
- 1 kocka svežeg kvasca
- 1 jaje i 1 belance
- 1 žumance za premazivanje
- 1 kašičica soli
- 2 kašičice šećera
- 100 ml ulja
- 700 gr brašna
- 10 viršli
- susam za posipanje
Priprema
1. Zamesite testo. U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa promešajte da se kvasac rastvori. Dodajte so, ulje, jaje i belance, a zatim postepeno dodajte brašno i zamesite mekano, glatko testo.
2. Ostavite testo da naraste. Pokrijte posudu čistom kuhinjskom krpom i ostavite testo na toplom mestu najmanje sat vremena, dok se lepo ne udvostruči.
3. Oblikujte mini viršle. Nadošlo testo razvucite oklagijom u pravougaoni oblik, pa isecite trake širine oko jedan centimetar. Manje viršle možete preseći na pola, a zatim svaku obavijte trakom testa u obliku spirale.
4. Pripremite za pečenje. Poređajte viršle u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom i pospite susamom. Ostavite ih kratko da odmore dok se rerna zagreva.
5. Ispecite do zlatne boje. Zagrejte rernu na 200 °C i pecite oko 20–25 minuta, odnosno dok testo ne dobije lepu zlatnosmeđu boju. Vreme pečenja prilagodite svojoj rerni i veličini viršli.
Prijatno!
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