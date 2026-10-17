KEBAB: Sočan zalogaj od mesa u hrskavoj tortilji

Dragi ljubitelji dobrog zalogaja, ako volite sočne specijalitete od mlevenog mesa, bogate arome i zanimljivog izgleda, onda je ovaj turski specijalitet pravi izbor za vas!

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr mlevenog mesa

4 tanke tortilje ili lavaš lepinje

1 glavica crnog luka

1 čen belog luka

1 crvena mesnata paprika

so i mleveni crni biber po ukusu

malo maslinovog ulja za premazivanje

Za sos:

50 gr putera

crvena mlevena paprika po ukusu

Za posluživanje:

gust jogurt ili grčki jogurt

Priprema:

U posudu stavite mleveno meso, sitno iseckan crni luk, beli luk i crvenu papriku iseckanu na sitne komadiće. Dodajte so i biber, pa sve dobro umesite rukama kako bi se sastojci ravnomerno sjedinili.

Pripremljenu smesu ravnomerno rasporedite preko tortilja ili lavaš lepinja, vodeći računa da sloj mesa ne bude previše debeo. Svaku lepinju pažljivo urolajte, a zatim isecite na jednake komade.

Komade poređajte na ražnjiće ili ih složite u pleh obložen papirom za pečenje. Lagano ih poprskajte maslinovim uljem i stavite u prethodno zagrejanu rernu na 180 °C. Pecite dok meso ne bude potpuno pečeno, a tortilje lepo porumene. Vreme pečenja prilagodite veličini komada i debljini mesa.

Za sos otopite puter na tihoj vatri, sklonite ga sa ringle i umešajte crvenu mlevenu papriku. Promešajte da se aroma lepo oslobodi, vodeći računa da paprika ne zagori.

Pečeni kebab poslužite uz gust jogurt i prelijte pripremljenim sosom od putera i paprike.

Savet za još lepši ukus: Poslužite kebab dok je topao, uz svežu salatu i malo jogurta sa strane. Kombinacija sočnog mesa, mirisnog sosa i hrskave tortilje osvojiće vas već pri prvom zalogaju!

Prijatno!