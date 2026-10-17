KEBAB: Sočan zalogaj od mesa u hrskavoj tortilji
Dragi ljubitelji dobrog zalogaja, ako volite sočne specijalitete od mlevenog mesa, bogate arome i zanimljivog izgleda, onda je ovaj turski specijalitet pravi izbor za vas!
Sastojci:
- 500 gr mlevenog mesa
- 4 tanke tortilje ili lavaš lepinje
- 1 glavica crnog luka
- 1 čen belog luka
- 1 crvena mesnata paprika
- so i mleveni crni biber po ukusu
- malo maslinovog ulja za premazivanje
Za sos:
- 50 gr putera
- crvena mlevena paprika po ukusu
Za posluživanje:
- gust jogurt ili grčki jogurt
Priprema:
U posudu stavite mleveno meso, sitno iseckan crni luk, beli luk i crvenu papriku iseckanu na sitne komadiće. Dodajte so i biber, pa sve dobro umesite rukama kako bi se sastojci ravnomerno sjedinili.
Pripremljenu smesu ravnomerno rasporedite preko tortilja ili lavaš lepinja, vodeći računa da sloj mesa ne bude previše debeo. Svaku lepinju pažljivo urolajte, a zatim isecite na jednake komade.
Komade poređajte na ražnjiće ili ih složite u pleh obložen papirom za pečenje. Lagano ih poprskajte maslinovim uljem i stavite u prethodno zagrejanu rernu na 180 °C. Pecite dok meso ne bude potpuno pečeno, a tortilje lepo porumene. Vreme pečenja prilagodite veličini komada i debljini mesa.
Za sos otopite puter na tihoj vatri, sklonite ga sa ringle i umešajte crvenu mlevenu papriku. Promešajte da se aroma lepo oslobodi, vodeći računa da paprika ne zagori.
Pečeni kebab poslužite uz gust jogurt i prelijte pripremljenim sosom od putera i paprike.
Savet za još lepši ukus: Poslužite kebab dok je topao, uz svežu salatu i malo jogurta sa strane. Kombinacija sočnog mesa, mirisnog sosa i hrskave tortilje osvojiće vas već pri prvom zalogaju!
Prijatno!
Preporučujemo
GOVEĐE PEČENjE U BOGATOM SOSU: Recept za govedinu u bogatom sosu
14. 10. 2026. u 16:00
PITA OD PROSA: Ukusni zalogaji sa malo kalorija
13. 10. 2026. u 07:00 >> 05:56
KAJZERŠMARN: Carska palačinka sa zlatnom koricom
12. 10. 2026. u 16:00
ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i puna bogatog fila
12. 10. 2026. u 13:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)